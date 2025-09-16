Apakah itu KOII (KOII)

Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.

KOII tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KOII pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak KOII ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang KOII di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KOII anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KOII Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KOII (KOII) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KOII (KOII) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KOII.

Semak KOII ramalan harga sekarang!

Tokenomik KOII (KOII)

Memahami tokenomik KOII (KOII) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KOII dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KOII (KOII)

Mencari cara membeli KOII? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KOII di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KOII kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

KOII Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KOII, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KOII Berapakah nilai KOII (KOII) hari ini? Harga langsung KOII dalam USD ialah 0.0001286 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KOII ke USD? $ 0.0001286 . Lihat Harga semasa KOII ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KOII? Had pasaran untuk KOII ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KOII? Bekalan edaran KOII ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KOII? KOII mencapai harga ATH sebanyak 0.01224958919971178 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KOII? KOII melihat harga ATL sebanyak 0.000104170583543411 USD . Berapakah jumlah dagangan KOII? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KOIIialah $ 38.44K USD . Adakah KOII akan naik lebih tinggi tahun ini? KOII mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KOIIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

KOII (KOII) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC