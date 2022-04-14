Tokenomik Koala AI (KOKO)

Tokenomik Koala AI (KOKO)

Lihat cerapan utama tentang Koala AI (KOKO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Koala AI (KOKO) Maklumat

Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.

Laman Web Rasmi:
https://www.koalaai.vip/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW

Koala AI (KOKO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Koala AI (KOKO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M
Jumlah Bekalan:
$ 9.95T
$ 9.95T$ 9.95T
Bekalan Edaran:
$ 9.11T
$ 9.11T$ 9.11T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0000086
$ 0.0000086$ 0.0000086
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000152909988393
$ 0.000000152909988393$ 0.000000152909988393
Harga Semasa:
$ 0.000000238
$ 0.000000238$ 0.000000238

Tokenomik Koala AI (KOKO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Koala AI (KOKO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KOKO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KOKO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KOKO, terokai KOKO harga langsung token!

Cara Membeli KOKO

Berminat untuk menambah Koala AI (KOKO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli KOKO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Koala AI (KOKO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga KOKO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

KOKO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KOKO? Halaman ramalan harga KOKO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.