Harga KoKoK The Roach langsung hari ini ialah 0.01364 USD.KOKOK modal pasaran ialah -- USD.

Lagi Mengenai KOKOK

Maklumat Harga KOKOK

Apakah KOKOK

Tokenomik KOKOK

Ramalan Harga KOKOK

Sejarah KOKOK

KOKOK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang KOKOK-ke-Fiat

KOKOK Spot

KoKoK The Roach Logo

KoKoK The RoachHargae(KOKOK)

1 KOKOK ke USD Harga Langsung:

KoKoK The Roach (KOKOK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:13:18 (UTC+8)

KoKoK The Roach Harga Hari Ini

Harga langsung KoKoK The Roach (KOKOK) hari ini ialah $ 0.01364, dengan 0.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KOKOK kepada USD penukaran adalah $ 0.01364 setiap KOKOK.

KoKoK The Roach kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KOKOK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KOKOK didagangkan antara $ 0.01328 (rendah) dan $ 0.01372 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KOKOK dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan -23.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.91K.

KoKoK The Roach (KOKOK) Maklumat Pasaran

SOL

Had Pasaran semasa KoKoK The Roach ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.91K. Bekalan edaran KOKOK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

KoKoK The Roach Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
+0.29%

+0.14%

-23.89%

-23.89%

KoKoK The Roach (KOKOK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KoKoK The Roach hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000191+0.14%
30 Hari$ -0.01469-51.86%
60 Hari$ -0.03369-71.19%
90 Hari$ -0.10136-88.14%
Perubahan Harga KoKoK The Roach Hari Ini

Hari ini, KOKOK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000191 (+0.14%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKoKoK The Roach

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01469 (-51.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KoKoK The Roach

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KOKOK mengalami perubahan sebanyak $ -0.03369 (-71.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KoKoK The Roach

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.10136 (-88.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KoKoK The Roach (KOKOK)?

Semak KoKoK The Roachhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk KoKoK The Roach

Cerapan dipacu AI yang menganalisis KoKoK The Roach pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga KoKoK The Roach?

Several factors influence KOKOK token prices:

1. Market sentiment and community engagement
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Social media buzz and influencer mentions
6. Supply and demand dynamics
7. Whale movements and large transactions
8. Exchange listings and partnerships
9. Regulatory news affecting meme coins
10. Competition from other similar tokens

Mengapa orang ingin tahu harga KoKoK The Roach hari ini?

People want to know KOKOK price today because they are investors or potential buyers tracking their portfolio value, looking for trading opportunities, or considering entry/exit points. Real-time price data helps them make informed decisions about buying, selling, or holding positions in this cryptocurrency.

Ramalan Harga untuk KoKoK The Roach

KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KOKOK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga KoKoK The Roach berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga KoKoK The Roach yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk KOKOK ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik KoKoK The Roach Ramalan Harga.

Perihal KoKoK The Roach

KOKOK is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets globally without the need for an intermediary. KOKOK employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. KOKOK's ecosystem supports a variety of applications, including decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and other blockchain-based services, highlighting its versatility and adaptability in the rapidly evolving digital asset space.

Bagaimana untuk membeli & Melabur KoKoK The Roach dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan KoKoK The Roach? Membeli KOKOK adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli KoKoK The Roach. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan KoKoK The Roach (KOKOK) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan KoKoK The Roach akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli KoKoK The Roach (KOKOK)

Apa yang boleh anda lakukan dengan KoKoK The Roach

Memiliki KoKoK The Roach membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli KoKoK The Roach (KOKOK) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

KoKoK The Roach Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KoKoK The Roach, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KoKoK The Roach

Berapakah nilai 1 KoKoK The Roach pada tahun 2030?
Jika KoKoK The Roach berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga KoKoK The Roach berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:13:18 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

