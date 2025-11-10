KoKoK The Roach Harga Hari Ini

Harga langsung KoKoK The Roach (KOKOK) hari ini ialah $ 0.01364, dengan 0.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KOKOK kepada USD penukaran adalah $ 0.01364 setiap KOKOK.

KoKoK The Roach kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KOKOK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KOKOK didagangkan antara $ 0.01328 (rendah) dan $ 0.01372 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KOKOK dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan -23.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.91K.

KoKoK The Roach (KOKOK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.91K$ 56.91K $ 56.91K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa KoKoK The Roach ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.91K. Bekalan edaran KOKOK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.