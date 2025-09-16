Apakah itu Kommunitas (KOM)

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

Tokenomik Kommunitas (KOM)

Memahami tokenomik Kommunitas (KOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Kommunitas Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kommunitas, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kommunitas Berapakah nilai Kommunitas (KOM) hari ini? Harga langsung KOM dalam USD ialah 0.0006125 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KOM ke USD? $ 0.0006125 . Lihat Harga semasa KOM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kommunitas? Had pasaran untuk KOM ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KOM? Bekalan edaran KOM ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KOM? KOM mencapai harga ATH sebanyak 0.0137401928558099 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KOM? KOM melihat harga ATL sebanyak 0.000380504480721245 USD . Berapakah jumlah dagangan KOM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KOMialah $ 48.03K USD . Adakah KOM akan naik lebih tinggi tahun ini? KOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

