Kommunitas Logo

KommunitasHargae(KOM)

$0.0006125
+0.27%1D
Kommunitas (KOM) Carta Harga Langsung
Kommunitas (KOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.01%

+0.27%

+8.88%

+8.88%

Kommunitas (KOM) harga masa nyata ialah $ 0.0006125. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOM didagangkan antara $ 0.0006085 rendah dan $ 0.0006162 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOM sepanjang masa ialah $ 0.0137401928558099, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000380504480721245.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOM telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan +8.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kommunitas (KOM) Maklumat Pasaran

No.4335

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Kommunitas ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 48.03K. Bekalan edaran KOM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.23M.

Kommunitas (KOM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kommunitas hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001649+0.27%
30 Hari$ -0.0001265-17.12%
60 Hari$ -0.000287-31.91%
90 Hari$ -0.0000247-3.88%
Perubahan Harga Kommunitas Hari Ini

Hari ini, KOM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000001649 (+0.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKommunitas

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001265 (-17.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kommunitas

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KOM mengalami perubahan sebanyak $ -0.000287 (-31.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kommunitas

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000247 (-3.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kommunitas (KOM)?

Semak Kommunitashalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kommunitas (KOM)

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

Kommunitas tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kommunitas pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KOM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kommunitas di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kommunitas anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kommunitas Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kommunitas (KOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kommunitas (KOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kommunitas.

Semak Kommunitas ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kommunitas (KOM)

Memahami tokenomik Kommunitas (KOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kommunitas (KOM)

Mencari cara membeli Kommunitas? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kommunitas di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KOM kepada Mata Wang Tempatan

1 Kommunitas(KOM) ke VND
1 Kommunitas(KOM) ke AUD
1 Kommunitas(KOM) ke GBP
1 Kommunitas(KOM) ke EUR
1 Kommunitas(KOM) ke USD
1 Kommunitas(KOM) ke MYR
1 Kommunitas(KOM) ke TRY
1 Kommunitas(KOM) ke JPY
1 Kommunitas(KOM) ke ARS
1 Kommunitas(KOM) ke RUB
1 Kommunitas(KOM) ke INR
1 Kommunitas(KOM) ke IDR
1 Kommunitas(KOM) ke KRW
1 Kommunitas(KOM) ke PHP
1 Kommunitas(KOM) ke EGP
1 Kommunitas(KOM) ke BRL
1 Kommunitas(KOM) ke CAD
1 Kommunitas(KOM) ke BDT
1 Kommunitas(KOM) ke NGN
1 Kommunitas(KOM) ke COP
1 Kommunitas(KOM) ke ZAR
1 Kommunitas(KOM) ke UAH
1 Kommunitas(KOM) ke VES
1 Kommunitas(KOM) ke CLP
1 Kommunitas(KOM) ke PKR
1 Kommunitas(KOM) ke KZT
1 Kommunitas(KOM) ke THB
1 Kommunitas(KOM) ke TWD
1 Kommunitas(KOM) ke AED
1 Kommunitas(KOM) ke CHF
1 Kommunitas(KOM) ke HKD
1 Kommunitas(KOM) ke AMD
1 Kommunitas(KOM) ke MAD
1 Kommunitas(KOM) ke MXN
1 Kommunitas(KOM) ke SAR
1 Kommunitas(KOM) ke PLN
1 Kommunitas(KOM) ke RON
1 Kommunitas(KOM) ke SEK
1 Kommunitas(KOM) ke BGN
1 Kommunitas(KOM) ke HUF
1 Kommunitas(KOM) ke CZK
1 Kommunitas(KOM) ke KWD
1 Kommunitas(KOM) ke ILS
1 Kommunitas(KOM) ke AOA
1 Kommunitas(KOM) ke BHD
1 Kommunitas(KOM) ke BMD
1 Kommunitas(KOM) ke DKK
1 Kommunitas(KOM) ke HNL
1 Kommunitas(KOM) ke MUR
1 Kommunitas(KOM) ke NAD
1 Kommunitas(KOM) ke NOK
1 Kommunitas(KOM) ke NZD
1 Kommunitas(KOM) ke PAB
1 Kommunitas(KOM) ke PGK
1 Kommunitas(KOM) ke QAR
1 Kommunitas(KOM) ke RSD
Kommunitas Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kommunitas, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kommunitas Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kommunitas

Berapakah nilai Kommunitas (KOM) hari ini?
Harga langsung KOM dalam USD ialah 0.0006125 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KOM ke USD?
Harga semasa KOM ke USD ialah $ 0.0006125. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kommunitas?
Had pasaran untuk KOM ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KOM?
Bekalan edaran KOM ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KOM?
KOM mencapai harga ATH sebanyak 0.0137401928558099 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KOM?
KOM melihat harga ATL sebanyak 0.000380504480721245 USD.
Berapakah jumlah dagangan KOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KOMialah $ 48.03K USD.
Adakah KOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
KOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

