Koma Inu Logo

Koma InuHargae(KOMA)

1 KOMA ke USD Harga Langsung:

$0.02189
$0.02189$0.02189
+2.24%1D
USD
Koma Inu (KOMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:34:52 (UTC+8)

Koma Inu (KOMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02066
$ 0.02066$ 0.02066
24J Rendah
$ 0.02252
$ 0.02252$ 0.02252
24J Tinggi

$ 0.02066
$ 0.02066$ 0.02066

$ 0.02252
$ 0.02252$ 0.02252

$ 0.19515370521653203
$ 0.19515370521653203$ 0.19515370521653203

$ 0.002571199651579896
$ 0.002571199651579896$ 0.002571199651579896

+2.24%

+2.24%

-4.71%

-4.71%

Koma Inu (KOMA) harga masa nyata ialah $ 0.02189. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOMA didagangkan antara $ 0.02066 rendah dan $ 0.02252 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOMA sepanjang masa ialah $ 0.19515370521653203, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002571199651579896.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOMA telah berubah sebanyak +2.24% sejak sejam yang lalu, +2.24% dalam 24 jam dan -4.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Koma Inu (KOMA) Maklumat Pasaran

No.1169

$ 10.72M
$ 10.72M

$ 15.35K
$ 15.35K

$ 21.89M
$ 21.89M

489.75M
489.75M

1,000,000,000
1,000,000,000

605,954,353.425861
605,954,353.425861

48.97%

BSC

Had Pasaran semasa Koma Inu ialah $ 10.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.35K. Bekalan edaran KOMA ialah 489.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 605954353.425861. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.89M.

Koma Inu (KOMA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Koma Inu hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004796+2.24%
30 Hari$ -0.005-18.60%
60 Hari$ -0.00336-13.31%
90 Hari$ +0.00445+25.51%
Perubahan Harga Koma Inu Hari Ini

Hari ini, KOMA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0004796 (+2.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKoma Inu

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.005 (-18.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Koma Inu

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KOMA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00336 (-13.31%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Koma Inu

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00445 (+25.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Koma Inu (KOMA)?

Semak Koma Inuhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Koma Inu tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Koma Inu pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KOMA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Koma Inu di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Koma Inu anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Koma Inu Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Koma Inu (KOMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Koma Inu (KOMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Koma Inu.

Semak Koma Inu ramalan harga sekarang!

Tokenomik Koma Inu (KOMA)

Memahami tokenomik Koma Inu (KOMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KOMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Koma Inu (KOMA)

Mencari cara membeli Koma Inu? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Koma Inu di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KOMA kepada Mata Wang Tempatan

Koma Inu Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Koma Inu, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Koma Inu Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Koma Inu

Berapakah nilai Koma Inu (KOMA) hari ini?
Harga langsung KOMA dalam USD ialah 0.02189 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KOMA ke USD?
Harga semasa KOMA ke USD ialah $ 0.02189. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Koma Inu?
Had pasaran untuk KOMA ialah $ 10.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KOMA?
Bekalan edaran KOMA ialah 489.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KOMA?
KOMA mencapai harga ATH sebanyak 0.19515370521653203 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KOMA?
KOMA melihat harga ATL sebanyak 0.002571199651579896 USD.
Berapakah jumlah dagangan KOMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KOMAialah $ 15.35K USD.
Adakah KOMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
KOMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KOMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:34:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

