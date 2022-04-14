Tokenomik Koma Inu (KOMA)

Lihat cerapan utama tentang Koma Inu (KOMA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Koma Inu (KOMA) Maklumat

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Laman Web Rasmi:
https://komabnb.com
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19

Koma Inu (KOMA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Koma Inu (KOMA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.23M
Jumlah Bekalan:
$ 605.95M
Bekalan Edaran:
$ 489.75M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.92M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2022
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002571199651579896
Harga Semasa:
$ 0.02292
Tokenomik Koma Inu (KOMA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Koma Inu (KOMA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KOMA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KOMA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KOMA, terokai KOMA harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.