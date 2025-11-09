CyberKongz Harga Hari Ini

Harga langsung CyberKongz (KONG) hari ini ialah $ 0.00343, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KONG kepada USD penukaran adalah $ 0.00343 setiap KONG.

CyberKongz kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KONG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KONG didagangkan antara $ 0.00339 (rendah) dan $ 0.00351 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KONG dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +4.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 119.58K.

CyberKongz (KONG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 119.58K$ 119.58K $ 119.58K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa CyberKongz ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 119.58K. Bekalan edaran KONG ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.43M.