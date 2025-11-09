BursaDEX+
Harga CyberKongz langsung hari ini ialah 0.00343 USD.KONG modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata KONG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:58:39 (UTC+8)

CyberKongz Harga Hari Ini

Harga langsung CyberKongz (KONG) hari ini ialah $ 0.00343, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KONG kepada USD penukaran adalah $ 0.00343 setiap KONG.

CyberKongz kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KONG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KONG didagangkan antara $ 0.00339 (rendah) dan $ 0.00351 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KONG dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +4.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 119.58K.

CyberKongz (KONG) Maklumat Pasaran

$ 119.58K
$ 119.58K$ 119.58K

$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa CyberKongz ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 119.58K. Bekalan edaran KONG ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.43M.

CyberKongz Sejarah Harga USD

0.00%

-0.29%

+4.89%

+4.89%

CyberKongz (KONG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CyberKongz hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001-0.29%
30 Hari$ -0.00484-58.53%
60 Hari$ -0.01057-75.50%
90 Hari$ -0.01657-82.85%
Perubahan Harga CyberKongz Hari Ini

Hari ini, KONG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001 (-0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCyberKongz

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00484 (-58.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CyberKongz

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KONG mengalami perubahan sebanyak $ -0.01057 (-75.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CyberKongz

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01657 (-82.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CyberKongz (KONG)?

Semak CyberKongzhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk CyberKongz

Cerapan dipacu AI yang menganalisis CyberKongz pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga CyberKongz?

CyberKongz (KONG) prices are influenced by several key factors:

1. NFT market sentiment and overall crypto market conditions
2. Utility and gaming ecosystem development within the CyberKongz metaverse
3. Community engagement and holder activity
4. Token supply mechanics and staking rewards
5. Partnership announcements and collaborations
6. Trading volume and liquidity on exchanges
7. General investor sentiment toward gaming tokens and NFT projects

Mengapa orang ingin tahu harga CyberKongz hari ini?

People want to know CyberKongz (KONG) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking decisions
5. FOMO/trending - Social media buzz drives curiosity about price movements
6. NFT ecosystem value - KONG tokens relate to popular CyberKongz NFT collections

Ramalan Harga untuk CyberKongz

CyberKongz (KONG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KONG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
CyberKongz (KONG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga CyberKongz berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga CyberKongz yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk KONG ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik CyberKongz Ramalan Harga.

Perihal CyberKongz

KONG (KONG) is a unique crypto asset that combines physical and digital elements. It is a physical banknote with an embedded chip that contains a specific amount of KONG cryptocurrency. The purpose of KONG is to bridge the gap between the physical and digital worlds, providing a tangible form of digital currency that can be used in real-world transactions. The KONG banknotes are designed to be durable and waterproof, with the embedded chip protected by a layer of tamper-evident holographic film. The issuance of KONG is controlled by a smart contract on the Ethereum blockchain, which ensures transparency and security. Typical uses of KONG include payments and transactions in both online and offline environments.

Bagaimana untuk membeli & Melabur CyberKongz dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan CyberKongz? Membeli KONG adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli CyberKongz. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan CyberKongz (KONG) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Langkah 4

Pilih Token Anda

Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Panduan Cara Membeli CyberKongz (KONG)

Apa yang boleh anda lakukan dengan CyberKongz

Memiliki CyberKongz membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli CyberKongz (KONG) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu CyberKongz (KONG)

CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products

CyberKongz Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CyberKongz, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CyberKongz

Berapakah nilai 1 CyberKongz pada tahun 2030?
Jika CyberKongz berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi.
Terokai Lagi tentang CyberKongz

