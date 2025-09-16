Lagi Mengenai KORI

Kori The Pom Logo

Kori The PomHargae(KORI)

1 KORI ke USD Harga Langsung:

$0.021042
$0.021042$0.021042
+16.58%1D
USD
Kori The Pom (KORI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:04:00 (UTC+8)

Kori The Pom (KORI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.017698
$ 0.017698$ 0.017698
24J Rendah
$ 0.02569
$ 0.02569$ 0.02569
24J Tinggi

$ 0.017698
$ 0.017698$ 0.017698

$ 0.02569
$ 0.02569$ 0.02569

$ 0.058514331614052374
$ 0.058514331614052374$ 0.058514331614052374

$ 0.001561427322711944
$ 0.001561427322711944$ 0.001561427322711944

+0.09%

+16.58%

+19.70%

+19.70%

Kori The Pom (KORI) harga masa nyata ialah $ 0.02104. Sepanjang 24 jam yang lalu, KORI didagangkan antara $ 0.017698 rendah dan $ 0.02569 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KORI sepanjang masa ialah $ 0.058514331614052374, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001561427322711944.

Dari segi prestasi jangka pendek, KORI telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +16.58% dalam 24 jam dan +19.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kori The Pom (KORI) Maklumat Pasaran

No.3492

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 118.20K
$ 118.20K$ 118.20K

$ 21.04M
$ 21.04M$ 21.04M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Had Pasaran semasa Kori The Pom ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 118.20K. Bekalan edaran KORI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.04M.

Kori The Pom (KORI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kori The Pom hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00299259+16.58%
30 Hari$ -0.002253-9.68%
60 Hari$ -0.007128-25.31%
90 Hari$ +0.015649+290.28%
Perubahan Harga Kori The Pom Hari Ini

Hari ini, KORI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00299259 (+16.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKori The Pom

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002253 (-9.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kori The Pom

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KORI mengalami perubahan sebanyak $ -0.007128 (-25.31%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kori The Pom

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.015649 (+290.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kori The Pom (KORI)?

Semak Kori The Pomhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kori The Pom (KORI)

A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers.

Kori The Pom tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kori The Pom pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KORI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kori The Pom di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kori The Pom anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kori The Pom Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kori The Pom (KORI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kori The Pom (KORI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kori The Pom.

Semak Kori The Pom ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kori The Pom (KORI)

Memahami tokenomik Kori The Pom (KORI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KORI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kori The Pom (KORI)

Mencari cara membeli Kori The Pom? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kori The Pom di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Kori The Pom Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kori The Pom, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Kori The Pom Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kori The Pom

Berapakah nilai Kori The Pom (KORI) hari ini?
Harga langsung KORI dalam USD ialah 0.02104 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KORI ke USD?
Harga semasa KORI ke USD ialah $ 0.02104. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kori The Pom?
Had pasaran untuk KORI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KORI?
Bekalan edaran KORI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KORI?
KORI mencapai harga ATH sebanyak 0.058514331614052374 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KORI?
KORI melihat harga ATL sebanyak 0.001561427322711944 USD.
Berapakah jumlah dagangan KORI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KORIialah $ 118.20K USD.
Adakah KORI akan naik lebih tinggi tahun ini?
KORI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KORIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:04:00 (UTC+8)

Kori The Pom (KORI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

