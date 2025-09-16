Lagi Mengenai KP3R

Keep3rV1 Logo

Keep3rV1Hargae(KP3R)

1 KP3R ke USD Harga Langsung:

$4.909
-1.89%1D
USD
Keep3rV1 (KP3R) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:04:14 (UTC+8)

Keep3rV1 (KP3R) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4.9
24J Rendah
$ 5.241
24J Tinggi

$ 4.9
$ 5.241
$ 2,056.096236418172
$ 4.233424259981904
-1.33%

-1.89%

-3.47%

-3.47%

Keep3rV1 (KP3R) harga masa nyata ialah $ 4.909. Sepanjang 24 jam yang lalu, KP3R didagangkan antara $ 4.9 rendah dan $ 5.241 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KP3R sepanjang masa ialah $ 2,056.096236418172, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.233424259981904.

Dari segi prestasi jangka pendek, KP3R telah berubah sebanyak -1.33% sejak sejam yang lalu, -1.89% dalam 24 jam dan -3.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Keep3rV1 (KP3R) Maklumat Pasaran

No.1832

$ 2.09M
$ 53.67K
$ 2.09M
425.18K
425,178
ETH

Had Pasaran semasa Keep3rV1 ialah $ 2.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.67K. Bekalan edaran KP3R ialah 425.18K, dengan jumlah bekalan sebanyak 425178. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.09M.

Keep3rV1 (KP3R) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Keep3rV1 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.09457-1.89%
30 Hari$ -1.158-19.09%
60 Hari$ -0.699-12.47%
90 Hari$ -0.341-6.50%
Perubahan Harga Keep3rV1 Hari Ini

Hari ini, KP3R mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.09457 (-1.89%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKeep3rV1

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.158 (-19.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Keep3rV1

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KP3R mengalami perubahan sebanyak $ -0.699 (-12.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Keep3rV1

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.341 (-6.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Keep3rV1 (KP3R)?

Semak Keep3rV1halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Keep3rV1 (KP3R)

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Keep3rV1 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KP3R ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Keep3rV1 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Keep3rV1 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Keep3rV1 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Keep3rV1 (KP3R) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Keep3rV1 (KP3R) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Keep3rV1.

Semak Keep3rV1 ramalan harga sekarang!

Tokenomik Keep3rV1 (KP3R)

Memahami tokenomik Keep3rV1 (KP3R) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KP3R dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Keep3rV1 (KP3R)

Mencari cara membeli Keep3rV1? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Keep3rV1 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KP3R kepada Mata Wang Tempatan

1 Keep3rV1(KP3R) ke VND
129,180.335
1 Keep3rV1(KP3R) ke AUD
A$7.31441
1 Keep3rV1(KP3R) ke GBP
3.58357
1 Keep3rV1(KP3R) ke EUR
4.12356
1 Keep3rV1(KP3R) ke USD
$4.909
1 Keep3rV1(KP3R) ke MYR
RM20.6178
1 Keep3rV1(KP3R) ke TRY
202.64352
1 Keep3rV1(KP3R) ke JPY
¥721.623
1 Keep3rV1(KP3R) ke ARS
ARS$7,197.91943
1 Keep3rV1(KP3R) ke RUB
406.36702
1 Keep3rV1(KP3R) ke INR
432.33563
1 Keep3rV1(KP3R) ke IDR
Rp80,475.39696
1 Keep3rV1(KP3R) ke KRW
6,789.73608
1 Keep3rV1(KP3R) ke PHP
279.46937
1 Keep3rV1(KP3R) ke EGP
￡E.236.22108
1 Keep3rV1(KP3R) ke BRL
R$26.06679
1 Keep3rV1(KP3R) ke CAD
C$6.72533
1 Keep3rV1(KP3R) ke BDT
597.9162
1 Keep3rV1(KP3R) ke NGN
7,337.77684
1 Keep3rV1(KP3R) ke COP
$19,175.78125
1 Keep3rV1(KP3R) ke ZAR
R.85.22024
1 Keep3rV1(KP3R) ke UAH
202.10353
1 Keep3rV1(KP3R) ke VES
Bs785.44
1 Keep3rV1(KP3R) ke CLP
$4,658.641
1 Keep3rV1(KP3R) ke PKR
Rs1,393.37056
1 Keep3rV1(KP3R) ke KZT
2,656.35808
1 Keep3rV1(KP3R) ke THB
฿155.71348
1 Keep3rV1(KP3R) ke TWD
NT$148.05544
1 Keep3rV1(KP3R) ke AED
د.إ18.01603
1 Keep3rV1(KP3R) ke CHF
Fr3.87811
1 Keep3rV1(KP3R) ke HKD
HK$38.19202
1 Keep3rV1(KP3R) ke AMD
֏1,877.2016
1 Keep3rV1(KP3R) ke MAD
.د.م44.03373
1 Keep3rV1(KP3R) ke MXN
$89.88379
1 Keep3rV1(KP3R) ke SAR
ريال18.40875
1 Keep3rV1(KP3R) ke PLN
17.62331
1 Keep3rV1(KP3R) ke RON
лв21.01052
1 Keep3rV1(KP3R) ke SEK
kr45.40825
1 Keep3rV1(KP3R) ke BGN
лв8.09985
1 Keep3rV1(KP3R) ke HUF
Ft1,620.65726
1 Keep3rV1(KP3R) ke CZK
101.1254
1 Keep3rV1(KP3R) ke KWD
د.ك1.497245
1 Keep3rV1(KP3R) ke ILS
16.39606
1 Keep3rV1(KP3R) ke AOA
Kz4,474.89713
1 Keep3rV1(KP3R) ke BHD
.د.ب1.845784
1 Keep3rV1(KP3R) ke BMD
$4.909
1 Keep3rV1(KP3R) ke DKK
kr31.02488
1 Keep3rV1(KP3R) ke HNL
L128.76307
1 Keep3rV1(KP3R) ke MUR
222.13225
1 Keep3rV1(KP3R) ke NAD
$85.26933
1 Keep3rV1(KP3R) ke NOK
kr48.15729
1 Keep3rV1(KP3R) ke NZD
$8.19803
1 Keep3rV1(KP3R) ke PAB
B/.4.909
1 Keep3rV1(KP3R) ke PGK
K20.51962
1 Keep3rV1(KP3R) ke QAR
ر.ق17.86876
1 Keep3rV1(KP3R) ke RSD
дин.487.16916

Keep3rV1 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Keep3rV1, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Keep3rV1 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Keep3rV1

Berapakah nilai Keep3rV1 (KP3R) hari ini?
Harga langsung KP3R dalam USD ialah 4.909 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KP3R ke USD?
Harga semasa KP3R ke USD ialah $ 4.909. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Keep3rV1?
Had pasaran untuk KP3R ialah $ 2.09M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KP3R?
Bekalan edaran KP3R ialah 425.18K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KP3R?
KP3R mencapai harga ATH sebanyak 2,056.096236418172 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KP3R?
KP3R melihat harga ATL sebanyak 4.233424259981904 USD.
Berapakah jumlah dagangan KP3R?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KP3Rialah $ 53.67K USD.
Adakah KP3R akan naik lebih tinggi tahun ini?
KP3R mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KP3Rramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Keep3rV1 (KP3R) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

