OFFICIAL K-POP Harga Hari Ini

Harga langsung OFFICIAL K-POP (KPOP) hari ini ialah $ 0.000259, dengan 1.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KPOP kepada USD penukaran adalah $ 0.000259 setiap KPOP.

OFFICIAL K-POP kini berada pada kedudukan #1877 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.68M, dengan bekalan edaran sebanyak 6.48B KPOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KPOP didagangkan antara $ 0.0002531 (rendah) dan $ 0.0002636 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.001003499785734869, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000002025104729961.

Dalam prestasi jangka pendek, KPOP dipindahkan +0.11% dalam sejam terakhir dan -16.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 26.75K.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1877 Modal Pasaran $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Kelantangan (24J) $ 26.75K$ 26.75K $ 26.75K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Bekalan Peredaran 6.48B 6.48B 6.48B Bekalan Maks 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Jumlah Bekalan 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Kadar Peredaran 81.05% Rantaian Blok Awam ETH

