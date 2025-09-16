Apakah itu KREST (KREST)

Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.

Tokenomik KREST (KREST)

Memahami tokenomik KREST (KREST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KREST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

KREST Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KREST, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KREST Berapakah nilai KREST (KREST) hari ini? Harga langsung KREST dalam USD ialah 0.00861 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KREST ke USD? $ 0.00861 . Lihat Harga semasa KREST ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KREST? Had pasaran untuk KREST ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KREST? Bekalan edaran KREST ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KREST? KREST mencapai harga ATH sebanyak 1.5241019748010083 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KREST? KREST melihat harga ATL sebanyak 0.004753019519115893 USD . Berapakah jumlah dagangan KREST? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KRESTialah $ 331.33K USD . Adakah KREST akan naik lebih tinggi tahun ini? KREST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KRESTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

KREST (KREST) Kemas Kini Industri Penting

