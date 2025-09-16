Lagi Mengenai KREST

Maklumat Harga KREST

Kertas putih KREST

Laman Web Rasmi KREST

Tokenomik KREST

Ramalan Harga KREST

Sejarah KREST

KREST Panduan Membeli

Penukar Mata Wang KREST-ke-Fiat

KREST Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

KREST Logo

KRESTHargae(KREST)

1 KREST ke USD Harga Langsung:

$0.00861
$0.00861$0.00861
+0.93%1D
USD
KREST (KREST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:46:07 (UTC+8)

KREST (KREST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00793
$ 0.00793$ 0.00793
24J Rendah
$ 0.01084
$ 0.01084$ 0.01084
24J Tinggi

$ 0.00793
$ 0.00793$ 0.00793

$ 0.01084
$ 0.01084$ 0.01084

$ 1.5241019748010083
$ 1.5241019748010083$ 1.5241019748010083

$ 0.004753019519115893
$ 0.004753019519115893$ 0.004753019519115893

-0.12%

+0.93%

+18.10%

+18.10%

KREST (KREST) harga masa nyata ialah $ 0.00861. Sepanjang 24 jam yang lalu, KREST didagangkan antara $ 0.00793 rendah dan $ 0.01084 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KREST sepanjang masa ialah $ 1.5241019748010083, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004753019519115893.

Dari segi prestasi jangka pendek, KREST telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +0.93% dalam 24 jam dan +18.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KREST (KREST) Maklumat Pasaran

No.3885

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 331.33K
$ 331.33K$ 331.33K

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

0.00%

KREST

Had Pasaran semasa KREST ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 331.33K. Bekalan edaran KREST ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.44M.

KREST (KREST) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KREST hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000793+0.93%
30 Hari$ -0.00141-14.08%
60 Hari$ +0.00258+42.78%
90 Hari$ -0.00116-11.88%
Perubahan Harga KREST Hari Ini

Hari ini, KREST mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000793 (+0.93%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKREST

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00141 (-14.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KREST

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KREST mengalami perubahan sebanyak $ +0.00258 (+42.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KREST

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00116 (-11.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KREST (KREST)?

Semak KRESThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu KREST (KREST)

Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.

KREST tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KREST pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KREST ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang KREST di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KREST anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KREST Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KREST (KREST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KREST (KREST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KREST.

Semak KREST ramalan harga sekarang!

Tokenomik KREST (KREST)

Memahami tokenomik KREST (KREST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KREST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KREST (KREST)

Mencari cara membeli KREST? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KREST di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KREST kepada Mata Wang Tempatan

1 KREST(KREST) ke VND
226.57215
1 KREST(KREST) ke AUD
A$0.012915
1 KREST(KREST) ke GBP
0.0062853
1 KREST(KREST) ke EUR
0.0072324
1 KREST(KREST) ke USD
$0.00861
1 KREST(KREST) ke MYR
RM0.036162
1 KREST(KREST) ke TRY
0.3553347
1 KREST(KREST) ke JPY
¥1.25706
1 KREST(KREST) ke ARS
ARS$12.5876478
1 KREST(KREST) ke RUB
0.7145439
1 KREST(KREST) ke INR
0.75768
1 KREST(KREST) ke IDR
Rp141.1475184
1 KREST(KREST) ke KRW
11.8922181
1 KREST(KREST) ke PHP
0.489048
1 KREST(KREST) ke EGP
￡E.0.4138827
1 KREST(KREST) ke BRL
R$0.045633
1 KREST(KREST) ke CAD
C$0.0117957
1 KREST(KREST) ke BDT
1.048698
1 KREST(KREST) ke NGN
12.8698836
1 KREST(KREST) ke COP
$33.6328125
1 KREST(KREST) ke ZAR
R.0.1493835
1 KREST(KREST) ke UAH
0.3544737
1 KREST(KREST) ke VES
Bs1.3776
1 KREST(KREST) ke CLP
$8.17089
1 KREST(KREST) ke PKR
Rs2.4438624
1 KREST(KREST) ke KZT
4.6590432
1 KREST(KREST) ke THB
฿0.2726787
1 KREST(KREST) ke TWD
NT$0.2589888
1 KREST(KREST) ke AED
د.إ0.0315987
1 KREST(KREST) ke CHF
Fr0.0067158
1 KREST(KREST) ke HKD
HK$0.0669858
1 KREST(KREST) ke AMD
֏3.292464
1 KREST(KREST) ke MAD
.د.م0.0772317
1 KREST(KREST) ke MXN
$0.1579074
1 KREST(KREST) ke SAR
ريال0.0322875
1 KREST(KREST) ke PLN
0.0309099
1 KREST(KREST) ke RON
лв0.0367647
1 KREST(KREST) ke SEK
kr0.0794703
1 KREST(KREST) ke BGN
лв0.0142065
1 KREST(KREST) ke HUF
Ft2.8321734
1 KREST(KREST) ke CZK
0.1767633
1 KREST(KREST) ke KWD
د.ك0.00261744
1 KREST(KREST) ke ILS
0.0286713
1 KREST(KREST) ke AOA
Kz7.8486177
1 KREST(KREST) ke BHD
.د.ب0.00324597
1 KREST(KREST) ke BMD
$0.00861
1 KREST(KREST) ke DKK
kr0.054243
1 KREST(KREST) ke HNL
L0.2258403
1 KREST(KREST) ke MUR
0.3896025
1 KREST(KREST) ke NAD
$0.1495557
1 KREST(KREST) ke NOK
kr0.0842058
1 KREST(KREST) ke NZD
$0.0143787
1 KREST(KREST) ke PAB
B/.0.00861
1 KREST(KREST) ke PGK
K0.0359898
1 KREST(KREST) ke QAR
ر.ق0.0313404
1 KREST(KREST) ke RSD
дин.0.8519595

KREST Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KREST, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web KREST Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KREST

Berapakah nilai KREST (KREST) hari ini?
Harga langsung KREST dalam USD ialah 0.00861 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KREST ke USD?
Harga semasa KREST ke USD ialah $ 0.00861. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KREST?
Had pasaran untuk KREST ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KREST?
Bekalan edaran KREST ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KREST?
KREST mencapai harga ATH sebanyak 1.5241019748010083 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KREST?
KREST melihat harga ATL sebanyak 0.004753019519115893 USD.
Berapakah jumlah dagangan KREST?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KRESTialah $ 331.33K USD.
Adakah KREST akan naik lebih tinggi tahun ini?
KREST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KRESTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:46:07 (UTC+8)

KREST (KREST) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KREST-ke-USD

Jumlah

KREST
KREST
USD
USD

1 KREST = 0.00861 USD

Berdagang KREST

KRESTUSDT
$0.00861
$0.00861$0.00861
+0.81%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan