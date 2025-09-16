Lagi Mengenai KRL

Maklumat Harga KRL

Kertas putih KRL

Laman Web Rasmi KRL

Tokenomik KRL

Ramalan Harga KRL

Sejarah KRL

KRL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang KRL-ke-Fiat

KRL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Kryll Logo

KryllHargae(KRL)

1 KRL ke USD Harga Langsung:

$0.3375
$0.3375$0.3375
+0.38%1D
USD
Kryll (KRL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:04:28 (UTC+8)

Kryll (KRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3357
$ 0.3357$ 0.3357
24J Rendah
$ 0.3387
$ 0.3387$ 0.3387
24J Tinggi

$ 0.3357
$ 0.3357$ 0.3357

$ 0.3387
$ 0.3387$ 0.3387

$ 4.756550465025624
$ 4.756550465025624$ 4.756550465025624

$ 0.0214475563255
$ 0.0214475563255$ 0.0214475563255

-0.03%

+0.38%

+0.83%

+0.83%

Kryll (KRL) harga masa nyata ialah $ 0.3374. Sepanjang 24 jam yang lalu, KRL didagangkan antara $ 0.3357 rendah dan $ 0.3387 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KRL sepanjang masa ialah $ 4.756550465025624, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0214475563255.

Dari segi prestasi jangka pendek, KRL telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan +0.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kryll (KRL) Maklumat Pasaran

No.1065

$ 13.46M
$ 13.46M$ 13.46M

$ 58.41K
$ 58.41K$ 58.41K

$ 16.67M
$ 16.67M$ 16.67M

39.90M
39.90M 39.90M

49,417,348
49,417,348 49,417,348

49,417,348
49,417,348 49,417,348

80.74%

ETH

Had Pasaran semasa Kryll ialah $ 13.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.41K. Bekalan edaran KRL ialah 39.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 49417348. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.67M.

Kryll (KRL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kryll hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001278+0.38%
30 Hari$ -0.0291-7.94%
60 Hari$ -0.0806-19.29%
90 Hari$ +0.0138+4.26%
Perubahan Harga Kryll Hari Ini

Hari ini, KRL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001278 (+0.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKryll

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0291 (-7.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kryll

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KRL mengalami perubahan sebanyak $ -0.0806 (-19.29%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kryll

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0138 (+4.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kryll (KRL)?

Semak Kryllhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kryll (KRL)

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Kryll tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kryll pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KRL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kryll di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kryll anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kryll Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kryll (KRL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kryll (KRL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kryll.

Semak Kryll ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kryll (KRL)

Memahami tokenomik Kryll (KRL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KRL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kryll (KRL)

Mencari cara membeli Kryll? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kryll di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KRL kepada Mata Wang Tempatan

1 Kryll(KRL) ke VND
8,878.681
1 Kryll(KRL) ke AUD
A$0.502726
1 Kryll(KRL) ke GBP
0.246302
1 Kryll(KRL) ke EUR
0.283416
1 Kryll(KRL) ke USD
$0.3374
1 Kryll(KRL) ke MYR
RM1.41708
1 Kryll(KRL) ke TRY
13.927872
1 Kryll(KRL) ke JPY
¥49.5978
1 Kryll(KRL) ke ARS
ARS$494.719498
1 Kryll(KRL) ke RUB
27.929972
1 Kryll(KRL) ke INR
29.714818
1 Kryll(KRL) ke IDR
Rp5,531.146656
1 Kryll(KRL) ke KRW
466.664688
1 Kryll(KRL) ke PHP
19.208182
1 Kryll(KRL) ke EGP
￡E.16.235688
1 Kryll(KRL) ke BRL
R$1.791594
1 Kryll(KRL) ke CAD
C$0.462238
1 Kryll(KRL) ke BDT
41.09532
1 Kryll(KRL) ke NGN
504.332024
1 Kryll(KRL) ke COP
$1,317.96875
1 Kryll(KRL) ke ZAR
R.5.857264
1 Kryll(KRL) ke UAH
13.890758
1 Kryll(KRL) ke VES
Bs53.984
1 Kryll(KRL) ke CLP
$320.1926
1 Kryll(KRL) ke PKR
Rs95.767616
1 Kryll(KRL) ke KZT
182.573888
1 Kryll(KRL) ke THB
฿10.702328
1 Kryll(KRL) ke TWD
NT$10.175984
1 Kryll(KRL) ke AED
د.إ1.238258
1 Kryll(KRL) ke CHF
Fr0.266546
1 Kryll(KRL) ke HKD
HK$2.624972
1 Kryll(KRL) ke AMD
֏129.02176
1 Kryll(KRL) ke MAD
.د.م3.026478
1 Kryll(KRL) ke MXN
$6.177794
1 Kryll(KRL) ke SAR
ريال1.26525
1 Kryll(KRL) ke PLN
1.211266
1 Kryll(KRL) ke RON
лв1.444072
1 Kryll(KRL) ke SEK
kr3.12095
1 Kryll(KRL) ke BGN
лв0.55671
1 Kryll(KRL) ke HUF
Ft111.389236
1 Kryll(KRL) ke CZK
6.95044
1 Kryll(KRL) ke KWD
د.ك0.102907
1 Kryll(KRL) ke ILS
1.126916
1 Kryll(KRL) ke AOA
Kz307.563718
1 Kryll(KRL) ke BHD
.د.ب0.1268624
1 Kryll(KRL) ke BMD
$0.3374
1 Kryll(KRL) ke DKK
kr2.132368
1 Kryll(KRL) ke HNL
L8.850002
1 Kryll(KRL) ke MUR
15.26735
1 Kryll(KRL) ke NAD
$5.860638
1 Kryll(KRL) ke NOK
kr3.309894
1 Kryll(KRL) ke NZD
$0.563458
1 Kryll(KRL) ke PAB
B/.0.3374
1 Kryll(KRL) ke PGK
K1.410332
1 Kryll(KRL) ke QAR
ر.ق1.228136
1 Kryll(KRL) ke RSD
дин.33.483576

Kryll Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kryll, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kryll Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kryll

Berapakah nilai Kryll (KRL) hari ini?
Harga langsung KRL dalam USD ialah 0.3374 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KRL ke USD?
Harga semasa KRL ke USD ialah $ 0.3374. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kryll?
Had pasaran untuk KRL ialah $ 13.46M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KRL?
Bekalan edaran KRL ialah 39.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KRL?
KRL mencapai harga ATH sebanyak 4.756550465025624 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KRL?
KRL melihat harga ATL sebanyak 0.0214475563255 USD.
Berapakah jumlah dagangan KRL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KRLialah $ 58.41K USD.
Adakah KRL akan naik lebih tinggi tahun ini?
KRL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KRLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:04:28 (UTC+8)

Kryll (KRL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KRL-ke-USD

Jumlah

KRL
KRL
USD
USD

1 KRL = 0.3374 USD

Berdagang KRL

KRLUSDT
$0.3375
$0.3375$0.3375
+0.11%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan