Tokenomik Kryll (KRL)

Lihat cerapan utama tentang Kryll (KRL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Kryll (KRL) Maklumat

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Laman Web Rasmi:
https://kryll.io/
Kertas putih:
https://www.kryll.io/whitepaper/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0

Kryll (KRL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kryll (KRL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.44M
$ 13.44M$ 13.44M
Jumlah Bekalan:
$ 49.42M
$ 49.42M$ 49.42M
Bekalan Edaran:
$ 39.90M
$ 39.90M$ 39.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.65M
$ 16.65M$ 16.65M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.96
$ 0.96$ 0.96
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0214475563255
$ 0.0214475563255$ 0.0214475563255
Harga Semasa:
$ 0.3369
$ 0.3369$ 0.3369

Tokenomik Kryll (KRL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kryll (KRL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KRL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KRL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KRL, terokai KRL harga langsung token!

Penafian

