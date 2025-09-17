Apakah itu Kroma (KRO)

As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption.

Tokenomik Kroma (KRO)

Memahami tokenomik Kroma (KRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Kroma Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kroma, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kroma Berapakah nilai Kroma (KRO) hari ini? Harga langsung KRO dalam USD ialah 0.002333 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KRO ke USD? $ 0.002333 . Lihat Harga semasa KRO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kroma? Had pasaran untuk KRO ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KRO? Bekalan edaran KRO ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KRO? KRO mencapai harga ATH sebanyak 0.11761735221077402 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KRO? KRO melihat harga ATL sebanyak 0.000999986827910333 USD . Berapakah jumlah dagangan KRO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KROialah $ 69.62K USD . Adakah KRO akan naik lebih tinggi tahun ini? KRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

