Apakah itu Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Tokenomik Kusama (KSM)

Memahami tokenomik Kusama (KSM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KSM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kusama (KSM)

Kusama Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kusama, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kusama Berapakah nilai Kusama (KSM) hari ini? Harga langsung KSM dalam USD ialah 15.62 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KSM ke USD? $ 15.62 . Lihat Harga semasa KSM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kusama? Had pasaran untuk KSM ialah $ 266.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KSM? Bekalan edaran KSM ialah 17.05M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KSM? KSM mencapai harga ATH sebanyak 623.75283412 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KSM? KSM melihat harga ATL sebanyak 0.915787390828 USD . Berapakah jumlah dagangan KSM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KSMialah $ 495.97K USD . Adakah KSM akan naik lebih tinggi tahun ini? KSM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KSMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

