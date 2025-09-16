Lagi Mengenai KSM

Maklumat Harga KSM

Kertas putih KSM

Laman Web Rasmi KSM

Tokenomik KSM

Ramalan Harga KSM

Sejarah KSM

KSM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang KSM-ke-Fiat

KSM Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Kusama Logo

KusamaHargae(KSM)

1 KSM ke USD Harga Langsung:

$15.62
$15.62$15.62
+2.76%1D
USD
Kusama (KSM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:58:16 (UTC+8)

Kusama (KSM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 15.06
$ 15.06$ 15.06
24J Rendah
$ 15.7
$ 15.7$ 15.7
24J Tinggi

$ 15.06
$ 15.06$ 15.06

$ 15.7
$ 15.7$ 15.7

$ 623.75283412
$ 623.75283412$ 623.75283412

$ 0.915787390828
$ 0.915787390828$ 0.915787390828

+0.70%

+2.76%

+2.89%

+2.89%

Kusama (KSM) harga masa nyata ialah $ 15.62. Sepanjang 24 jam yang lalu, KSM didagangkan antara $ 15.06 rendah dan $ 15.7 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KSM sepanjang masa ialah $ 623.75283412, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.915787390828.

Dari segi prestasi jangka pendek, KSM telah berubah sebanyak +0.70% sejak sejam yang lalu, +2.76% dalam 24 jam dan +2.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kusama (KSM) Maklumat Pasaran

No.178

$ 266.32M
$ 266.32M$ 266.32M

$ 495.97K
$ 495.97K$ 495.97K

$ 266.32M
$ 266.32M$ 266.32M

17.05M
17.05M 17.05M

--
----

17,049,911.31048717
17,049,911.31048717 17,049,911.31048717

0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

Had Pasaran semasa Kusama ialah $ 266.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 495.97K. Bekalan edaran KSM ialah 17.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17049911.31048717. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 266.32M.

Kusama (KSM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kusama hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.4195+2.76%
30 Hari$ -0.26-1.64%
60 Hari$ -0.87-5.28%
90 Hari$ +1.32+9.23%
Perubahan Harga Kusama Hari Ini

Hari ini, KSM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.4195 (+2.76%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKusama

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.26 (-1.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kusama

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KSM mengalami perubahan sebanyak $ -0.87 (-5.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kusama

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.32 (+9.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kusama (KSM)?

Semak Kusamahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kusama pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KSM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kusama di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kusama anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kusama Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kusama (KSM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kusama (KSM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kusama.

Semak Kusama ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kusama (KSM)

Memahami tokenomik Kusama (KSM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KSM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kusama (KSM)

Mencari cara membeli Kusama? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kusama di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KSM kepada Mata Wang Tempatan

1 Kusama(KSM) ke VND
411,040.3
1 Kusama(KSM) ke AUD
A$23.2738
1 Kusama(KSM) ke GBP
11.4026
1 Kusama(KSM) ke EUR
13.1208
1 Kusama(KSM) ke USD
$15.62
1 Kusama(KSM) ke MYR
RM65.604
1 Kusama(KSM) ke TRY
644.6374
1 Kusama(KSM) ke JPY
¥2,280.52
1 Kusama(KSM) ke ARS
ARS$22,836.1276
1 Kusama(KSM) ke RUB
1,299.584
1 Kusama(KSM) ke INR
1,374.4038
1 Kusama(KSM) ke IDR
Rp256,065.5328
1 Kusama(KSM) ke KRW
21,574.5002
1 Kusama(KSM) ke PHP
888.6218
1 Kusama(KSM) ke EGP
￡E.751.0096
1 Kusama(KSM) ke BRL
R$82.786
1 Kusama(KSM) ke CAD
C$21.3994
1 Kusama(KSM) ke BDT
1,902.516
1 Kusama(KSM) ke NGN
23,348.1512
1 Kusama(KSM) ke COP
$60,778.201
1 Kusama(KSM) ke ZAR
R.271.007
1 Kusama(KSM) ke UAH
643.0754
1 Kusama(KSM) ke VES
Bs2,499.2
1 Kusama(KSM) ke CLP
$14,823.38
1 Kusama(KSM) ke PKR
Rs4,433.5808
1 Kusama(KSM) ke KZT
8,452.2944
1 Kusama(KSM) ke THB
฿495.3102
1 Kusama(KSM) ke TWD
NT$470.3182
1 Kusama(KSM) ke AED
د.إ57.3254
1 Kusama(KSM) ke CHF
Fr12.1836
1 Kusama(KSM) ke HKD
HK$121.5236
1 Kusama(KSM) ke AMD
֏5,973.088
1 Kusama(KSM) ke MAD
.د.م140.1114
1 Kusama(KSM) ke MXN
$286.0022
1 Kusama(KSM) ke SAR
ريال58.575
1 Kusama(KSM) ke PLN
55.9196
1 Kusama(KSM) ke RON
лв66.6974
1 Kusama(KSM) ke SEK
kr144.3288
1 Kusama(KSM) ke BGN
лв25.773
1 Kusama(KSM) ke HUF
Ft5,136.3246
1 Kusama(KSM) ke CZK
320.5224
1 Kusama(KSM) ke KWD
د.ك4.7641
1 Kusama(KSM) ke ILS
52.0146
1 Kusama(KSM) ke AOA
Kz14,238.7234
1 Kusama(KSM) ke BHD
.د.ب5.87312
1 Kusama(KSM) ke BMD
$15.62
1 Kusama(KSM) ke DKK
kr98.406
1 Kusama(KSM) ke HNL
L409.7126
1 Kusama(KSM) ke MUR
706.805
1 Kusama(KSM) ke NAD
$271.3194
1 Kusama(KSM) ke NOK
kr152.6074
1 Kusama(KSM) ke NZD
$26.0854
1 Kusama(KSM) ke PAB
B/.15.62
1 Kusama(KSM) ke PGK
K65.2916
1 Kusama(KSM) ke QAR
ر.ق56.8568
1 Kusama(KSM) ke RSD
дин.1,544.818

Kusama Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kusama, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kusama Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kusama

Berapakah nilai Kusama (KSM) hari ini?
Harga langsung KSM dalam USD ialah 15.62 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KSM ke USD?
Harga semasa KSM ke USD ialah $ 15.62. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kusama?
Had pasaran untuk KSM ialah $ 266.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KSM?
Bekalan edaran KSM ialah 17.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KSM?
KSM mencapai harga ATH sebanyak 623.75283412 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KSM?
KSM melihat harga ATL sebanyak 0.915787390828 USD.
Berapakah jumlah dagangan KSM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KSMialah $ 495.97K USD.
Adakah KSM akan naik lebih tinggi tahun ini?
KSM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KSMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:58:16 (UTC+8)

Kusama (KSM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KSM-ke-USD

Jumlah

KSM
KSM
USD
USD

1 KSM = 15.62 USD

Berdagang KSM

KSMUSDT
$15.62
$15.62$15.62
+2.83%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan