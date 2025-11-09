Keeta Harga Hari Ini

Harga langsung Keeta (KTA) hari ini ialah $ 0.3723, dengan 2.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KTA kepada USD penukaran adalah $ 0.3723 setiap KTA.

Keeta kini berada pada kedudukan #237 mengikut permodalan pasaran pada $ 162.74M, dengan bekalan edaran sebanyak 437.12M KTA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KTA didagangkan antara $ 0.34 (rendah) dan $ 0.385 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.6916917214873683, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.08456738547527073.

Dalam prestasi jangka pendek, KTA dipindahkan +1.14% dalam sejam terakhir dan -5.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 149.71K.

Keeta (KTA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.237 Modal Pasaran $ 162.74M$ 162.74M $ 162.74M Kelantangan (24J) $ 149.71K$ 149.71K $ 149.71K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 372.30M$ 372.30M $ 372.30M Bekalan Peredaran 437.12M 437.12M 437.12M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 43.71% Rantaian Blok Awam BASE

