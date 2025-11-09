BursaDEX+
Harga Keeta langsung hari ini ialah 0.3723 USD.KTA modal pasaran ialah 162,738,309.64878141537 USD. Jejaki masa nyata KTA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Keeta Logo

KeetaHargae(KTA)

1 KTA ke USD Harga Langsung:

+2.36%1D
USD
Keeta (KTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:43:46 (UTC+8)

Keeta Harga Hari Ini

Harga langsung Keeta (KTA) hari ini ialah $ 0.3723, dengan 2.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KTA kepada USD penukaran adalah $ 0.3723 setiap KTA.

Keeta kini berada pada kedudukan #237 mengikut permodalan pasaran pada $ 162.74M, dengan bekalan edaran sebanyak 437.12M KTA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KTA didagangkan antara $ 0.34 (rendah) dan $ 0.385 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.6916917214873683, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.08456738547527073.

Dalam prestasi jangka pendek, KTA dipindahkan +1.14% dalam sejam terakhir dan -5.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 149.71K.

Keeta (KTA) Maklumat Pasaran

No.237

43.71%

BASE

Had Pasaran semasa Keeta ialah $ 162.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 149.71K. Bekalan edaran KTA ialah 437.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 372.30M.

Keeta Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+1.14%

+2.36%

-5.80%

-5.80%

Keeta (KTA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Keeta hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.008584+2.36%
30 Hari$ -0.0792-17.55%
60 Hari$ -0.7199-65.92%
90 Hari$ -0.1277-25.54%
Perubahan Harga Keeta Hari Ini

Hari ini, KTA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.008584 (+2.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKeeta

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0792 (-17.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Keeta

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KTA mengalami perubahan sebanyak $ -0.7199 (-65.92%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Keeta

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1277 (-25.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Keeta (KTA)?

Semak Keetahalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Keeta

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Keeta pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Keeta?

Several key factors influence Keeta (KTA) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact KTA valuation.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.

Utility & Use Cases: Real-world applications and platform functionality drive intrinsic value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal developments impact market perception.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence short-term price movements.

Competition: Performance relative to similar projects affects market position.

Development Progress: Platform updates, roadmap milestones, and team announcements.

Mengapa orang ingin tahu harga Keeta hari ini?

People want to know Keeta (KTA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility to maximize profits or minimize risks.

Ramalan Harga untuk Keeta

Keeta (KTA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KTA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Keeta (KTA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Keeta berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Keeta yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk KTA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Keeta Ramalan Harga.

Perihal Keeta

Kryptoin (KTA) is a cryptocurrency asset that aims to simplify the process of investing in digital assets. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. KTA's primary role is to serve as the native currency within the Kryptoin ecosystem, which includes a suite of financial services designed to make investing in cryptocurrencies more accessible and straightforward. These services include a decentralized exchange, a wallet, and an ETF system. KTA tokens are used for transaction fees within the platform, as well as for governance voting rights, allowing holders to influence the development and direction of the Kryptoin ecosystem.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Keeta dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Keeta? Membeli KTA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Keeta. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Keeta (KTA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 437.12M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Keeta akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Keeta (KTA)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Keeta

Memiliki Keeta membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Keeta (KTA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Keeta, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Keeta Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Keeta

Berapakah nilai 1 Keeta pada tahun 2030?
Jika Keeta berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Keeta berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:43:46 (UTC+8)

