Lagi Mengenai KULA

Maklumat Harga KULA

Kertas putih KULA

Laman Web Rasmi KULA

Tokenomik KULA

Ramalan Harga KULA

Sejarah KULA

KULA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang KULA-ke-Fiat

KULA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

KulaDAO Logo

KulaDAOHargae(KULA)

1 KULA ke USD Harga Langsung:

$0.42556
$0.42556$0.42556
-0.78%1D
USD
KulaDAO (KULA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:04:48 (UTC+8)

KulaDAO (KULA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.41948
$ 0.41948$ 0.41948
24J Rendah
$ 0.43191
$ 0.43191$ 0.43191
24J Tinggi

$ 0.41948
$ 0.41948$ 0.41948

$ 0.43191
$ 0.43191$ 0.43191

$ 0.5431105878741802
$ 0.5431105878741802$ 0.5431105878741802

$ 0.10766194258798904
$ 0.10766194258798904$ 0.10766194258798904

+0.01%

-0.77%

-1.22%

-1.22%

KulaDAO (KULA) harga masa nyata ialah $ 0.42556. Sepanjang 24 jam yang lalu, KULA didagangkan antara $ 0.41948 rendah dan $ 0.43191 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KULA sepanjang masa ialah $ 0.5431105878741802, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.10766194258798904.

Dari segi prestasi jangka pendek, KULA telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan -1.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KulaDAO (KULA) Maklumat Pasaran

No.3960

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 230.41K
$ 230.41K$ 230.41K

$ 4.26B
$ 4.26B$ 4.26B

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

Had Pasaran semasa KulaDAO ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 230.41K. Bekalan edaran KULA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.26B.

KulaDAO (KULA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KulaDAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0033455-0.77%
30 Hari$ +0.02235+5.54%
60 Hari$ -0.00405-0.95%
90 Hari$ +0.11014+34.91%
Perubahan Harga KulaDAO Hari Ini

Hari ini, KULA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0033455 (-0.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKulaDAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02235 (+5.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KulaDAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KULA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00405 (-0.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KulaDAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.11014 (+34.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KulaDAO (KULA)?

Semak KulaDAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu KulaDAO (KULA)

KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.

KulaDAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus KulaDAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KULA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang KulaDAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian KulaDAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

KulaDAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KulaDAO (KULA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KulaDAO (KULA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KulaDAO.

Semak KulaDAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik KulaDAO (KULA)

Memahami tokenomik KulaDAO (KULA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KULA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli KulaDAO (KULA)

Mencari cara membeli KulaDAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah KulaDAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KULA kepada Mata Wang Tempatan

1 KulaDAO(KULA) ke VND
11,198.6114
1 KulaDAO(KULA) ke AUD
A$0.6340844
1 KulaDAO(KULA) ke GBP
0.3106588
1 KulaDAO(KULA) ke EUR
0.3574704
1 KulaDAO(KULA) ke USD
$0.42556
1 KulaDAO(KULA) ke MYR
RM1.787352
1 KulaDAO(KULA) ke TRY
17.5671168
1 KulaDAO(KULA) ke JPY
¥62.55732
1 KulaDAO(KULA) ke ARS
ARS$623.9858612
1 KulaDAO(KULA) ke RUB
35.2278568
1 KulaDAO(KULA) ke INR
37.4790692
1 KulaDAO(KULA) ke IDR
Rp6,976.3923264
1 KulaDAO(KULA) ke KRW
588.6005472
1 KulaDAO(KULA) ke PHP
24.2271308
1 KulaDAO(KULA) ke EGP
￡E.20.4779472
1 KulaDAO(KULA) ke BRL
R$2.2597236
1 KulaDAO(KULA) ke CAD
C$0.5830172
1 KulaDAO(KULA) ke BDT
51.833208
1 KulaDAO(KULA) ke NGN
636.1100656
1 KulaDAO(KULA) ke COP
$1,662.34375
1 KulaDAO(KULA) ke ZAR
R.7.3877216
1 KulaDAO(KULA) ke UAH
17.5203052
1 KulaDAO(KULA) ke VES
Bs68.0896
1 KulaDAO(KULA) ke CLP
$403.85644
1 KulaDAO(KULA) ke PKR
Rs120.7909504
1 KulaDAO(KULA) ke KZT
230.2790272
1 KulaDAO(KULA) ke THB
฿13.4987632
1 KulaDAO(KULA) ke TWD
NT$12.8348896
1 KulaDAO(KULA) ke AED
د.إ1.5618052
1 KulaDAO(KULA) ke CHF
Fr0.3361924
1 KulaDAO(KULA) ke HKD
HK$3.3108568
1 KulaDAO(KULA) ke AMD
֏162.734144
1 KulaDAO(KULA) ke MAD
.د.م3.8172732
1 KulaDAO(KULA) ke MXN
$7.7920036
1 KulaDAO(KULA) ke SAR
ريال1.59585
1 KulaDAO(KULA) ke PLN
1.5277604
1 KulaDAO(KULA) ke RON
лв1.8213968
1 KulaDAO(KULA) ke SEK
kr3.93643
1 KulaDAO(KULA) ke BGN
лв0.702174
1 KulaDAO(KULA) ke HUF
Ft140.4943784
1 KulaDAO(KULA) ke CZK
8.766536
1 KulaDAO(KULA) ke KWD
د.ك0.1297958
1 KulaDAO(KULA) ke ILS
1.4213704
1 KulaDAO(KULA) ke AOA
Kz387.9277292
1 KulaDAO(KULA) ke BHD
.د.ب0.16001056
1 KulaDAO(KULA) ke BMD
$0.42556
1 KulaDAO(KULA) ke DKK
kr2.6895392
1 KulaDAO(KULA) ke HNL
L11.1624388
1 KulaDAO(KULA) ke MUR
19.25659
1 KulaDAO(KULA) ke NAD
$7.3919772
1 KulaDAO(KULA) ke NOK
kr4.1747436
1 KulaDAO(KULA) ke NZD
$0.7106852
1 KulaDAO(KULA) ke PAB
B/.0.42556
1 KulaDAO(KULA) ke PGK
K1.7788408
1 KulaDAO(KULA) ke QAR
ر.ق1.5490384
1 KulaDAO(KULA) ke RSD
дин.42.2325744

KulaDAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KulaDAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web KulaDAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KulaDAO

Berapakah nilai KulaDAO (KULA) hari ini?
Harga langsung KULA dalam USD ialah 0.42556 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KULA ke USD?
Harga semasa KULA ke USD ialah $ 0.42556. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KulaDAO?
Had pasaran untuk KULA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KULA?
Bekalan edaran KULA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KULA?
KULA mencapai harga ATH sebanyak 0.5431105878741802 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KULA?
KULA melihat harga ATL sebanyak 0.10766194258798904 USD.
Berapakah jumlah dagangan KULA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KULAialah $ 230.41K USD.
Adakah KULA akan naik lebih tinggi tahun ini?
KULA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KULAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:04:48 (UTC+8)

KulaDAO (KULA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator KULA-ke-USD

Jumlah

KULA
KULA
USD
USD

1 KULA = 0.42556 USD

Berdagang KULA

KULAUSDT
$0.42556
$0.42556$0.42556
-0.77%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan