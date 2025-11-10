Kurumi Harga Hari Ini

Harga langsung Kurumi (KURUMI) hari ini ialah $ 0.004034, dengan 0.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KURUMI kepada USD penukaran adalah $ 0.004034 setiap KURUMI.

Kurumi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- KURUMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KURUMI didagangkan antara $ 0.003458 (rendah) dan $ 0.004312 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, KURUMI dipindahkan -0.89% dalam sejam terakhir dan -10.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.85K.

Kurumi (KURUMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 52.85K$ 52.85K $ 52.85K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Kurumi ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.85K. Bekalan edaran KURUMI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.