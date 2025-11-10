Tokenomik KUVI (KUVI)
KUVI (KUVI) Maklumat
Kuvi.ai is building the world’s first Agentic Finance Platform, powered by its proprietary Agentic Finance Operating System (AF-OS). AF-OS connects Kuvi’s fine-tuned LLM models to a constantly expanding set of functions, APIs, and data sources, enabling users to express complex financial intent in natural language and have it executed precisely across CeFi and DeFi.
Tokenomik KUVI (KUVI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik KUVI (KUVI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KUVI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KUVI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
KUVI (KUVI) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga KUVI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
KUVI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KUVI? Halaman ramalan harga KUVI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
