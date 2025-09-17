Lagi Mengenai KZEN

Kaizen Finance Logo

Kaizen FinanceHargae(KZEN)

1 KZEN ke USD Harga Langsung:

$0.0004395
+1.03%1D
USD
Kaizen Finance (KZEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:35:13 (UTC+8)

Kaizen Finance (KZEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004348
24J Rendah
$ 0.0004401
24J Tinggi

$ 0.0004348
$ 0.0004401
$ 0.2235280266015622
$ 0.000430533527020343
+0.38%

+1.03%

+1.10%

+1.10%

Kaizen Finance (KZEN) harga masa nyata ialah $ 0.0004395. Sepanjang 24 jam yang lalu, KZEN didagangkan antara $ 0.0004348 rendah dan $ 0.0004401 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KZEN sepanjang masa ialah $ 0.2235280266015622, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000430533527020343.

Dari segi prestasi jangka pendek, KZEN telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +1.03% dalam 24 jam dan +1.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kaizen Finance (KZEN) Maklumat Pasaran

No.2845

$ 188.44K
$ 19.48K
$ 439.50K
428.76M
1,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Kaizen Finance ialah $ 188.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 19.48K. Bekalan edaran KZEN ialah 428.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 439.50K.

Kaizen Finance (KZEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Kaizen Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000004481+1.03%
30 Hari$ -0.0000705-13.83%
60 Hari$ -0.0000955-17.86%
90 Hari$ -0.0000935-17.55%
Perubahan Harga Kaizen Finance Hari Ini

Hari ini, KZEN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000004481 (+1.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKaizen Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000705 (-13.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Kaizen Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, KZEN mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000955 (-17.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Kaizen Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000935 (-17.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Kaizen Finance (KZEN)?

Semak Kaizen Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Kaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Kaizen Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Kaizen Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak KZEN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Kaizen Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Kaizen Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Kaizen Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kaizen Finance (KZEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kaizen Finance (KZEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kaizen Finance.

Semak Kaizen Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Kaizen Finance (KZEN)

Memahami tokenomik Kaizen Finance (KZEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KZEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Kaizen Finance (KZEN)

Mencari cara membeli Kaizen Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Kaizen Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

KZEN kepada Mata Wang Tempatan

1 Kaizen Finance(KZEN) ke VND
11.5654425
1 Kaizen Finance(KZEN) ke AUD
A$0.000654855
1 Kaizen Finance(KZEN) ke GBP
0.000320835
1 Kaizen Finance(KZEN) ke EUR
0.00036918
1 Kaizen Finance(KZEN) ke USD
$0.0004395
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MYR
RM0.0018459
1 Kaizen Finance(KZEN) ke TRY
0.01813377
1 Kaizen Finance(KZEN) ke JPY
¥0.064167
1 Kaizen Finance(KZEN) ke ARS
ARS$0.64537059
1 Kaizen Finance(KZEN) ke RUB
0.0365664
1 Kaizen Finance(KZEN) ke INR
0.03866721
1 Kaizen Finance(KZEN) ke IDR
Rp7.20491688
1 Kaizen Finance(KZEN) ke KRW
0.606206745
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PHP
0.024985575
1 Kaizen Finance(KZEN) ke EGP
￡E.0.02113116
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BRL
R$0.002324955
1 Kaizen Finance(KZEN) ke CAD
C$0.000602115
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BDT
0.0535311
1 Kaizen Finance(KZEN) ke NGN
0.65694702
1 Kaizen Finance(KZEN) ke COP
$1.710116475
1 Kaizen Finance(KZEN) ke ZAR
R.0.007616535
1 Kaizen Finance(KZEN) ke UAH
0.018094215
1 Kaizen Finance(KZEN) ke VES
Bs0.07032
1 Kaizen Finance(KZEN) ke CLP
$0.4170855
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PKR
Rs0.12474768
1 Kaizen Finance(KZEN) ke KZT
0.23782224
1 Kaizen Finance(KZEN) ke THB
฿0.013918965
1 Kaizen Finance(KZEN) ke TWD
NT$0.013224555
1 Kaizen Finance(KZEN) ke AED
د.إ0.001612965
1 Kaizen Finance(KZEN) ke CHF
Fr0.00034281
1 Kaizen Finance(KZEN) ke HKD
HK$0.00341931
1 Kaizen Finance(KZEN) ke AMD
֏0.1680648
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MAD
.د.م0.003942315
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MXN
$0.00803406
1 Kaizen Finance(KZEN) ke SAR
ريال0.001648125
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PLN
0.00157341
1 Kaizen Finance(KZEN) ke RON
лв0.00187227
1 Kaizen Finance(KZEN) ke SEK
kr0.004047795
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BGN
лв0.000725175
1 Kaizen Finance(KZEN) ke HUF
Ft0.14409447
1 Kaizen Finance(KZEN) ke CZK
0.008996565
1 Kaizen Finance(KZEN) ke KWD
د.ك0.000133608
1 Kaizen Finance(KZEN) ke ILS
0.001463535
1 Kaizen Finance(KZEN) ke AOA
Kz0.400635015
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BHD
.د.ب0.0001656915
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BMD
$0.0004395
1 Kaizen Finance(KZEN) ke DKK
kr0.00276006
1 Kaizen Finance(KZEN) ke HNL
L0.011528085
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MUR
0.019887375
1 Kaizen Finance(KZEN) ke NAD
$0.007634115
1 Kaizen Finance(KZEN) ke NOK
kr0.004285125
1 Kaizen Finance(KZEN) ke NZD
$0.00072957
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PAB
B/.0.0004395
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PGK
K0.00183711
1 Kaizen Finance(KZEN) ke QAR
ر.ق0.00159978
1 Kaizen Finance(KZEN) ke RSD
дин.0.043365465

Kaizen Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Kaizen Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Kaizen Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kaizen Finance

Berapakah nilai Kaizen Finance (KZEN) hari ini?
Harga langsung KZEN dalam USD ialah 0.0004395 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KZEN ke USD?
Harga semasa KZEN ke USD ialah $ 0.0004395. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kaizen Finance?
Had pasaran untuk KZEN ialah $ 188.44K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KZEN?
Bekalan edaran KZEN ialah 428.76M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KZEN?
KZEN mencapai harga ATH sebanyak 0.2235280266015622 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KZEN?
KZEN melihat harga ATL sebanyak 0.000430533527020343 USD.
Berapakah jumlah dagangan KZEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KZENialah $ 19.48K USD.
Adakah KZEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
KZEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KZENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:35:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

