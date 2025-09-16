Lagi Mengenai L1

$0.007667
L1 (L1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:58:23 (UTC+8)

L1 (L1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00765
24J Rendah
$ 0.007846
24J Tinggi

$ 0.00765
$ 0.007846
$ 0.6040268637073883
$ 0.005989958974224507
+0.06%

-1.35%

+1.49%

+1.49%

L1 (L1) harga masa nyata ialah $ 0.007667. Sepanjang 24 jam yang lalu, L1 didagangkan antara $ 0.00765 rendah dan $ 0.007846 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi L1 sepanjang masa ialah $ 0.6040268637073883, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005989958974224507.

Dari segi prestasi jangka pendek, L1 telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -1.35% dalam 24 jam dan +1.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

L1 (L1) Maklumat Pasaran

No.4754

$ 0.00
$ 27.56K
$ 11.50M
0.00
1,500,000,000
1,500,000,000
0.00%

LAMINA1

Had Pasaran semasa L1 ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 27.56K. Bekalan edaran L1 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.50M.

L1 (L1) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk L1 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00010492-1.35%
30 Hari$ +0.000438+6.05%
60 Hari$ -0.002413-23.94%
90 Hari$ -0.017933-70.06%
Perubahan Harga L1 Hari Ini

Hari ini, L1 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00010492 (-1.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariL1

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000438 (+6.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari L1

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, L1 mengalami perubahan sebanyak $ -0.002413 (-23.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari L1

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.017933 (-70.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu L1 (L1)

Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation.

L1 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus L1 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak L1 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang L1 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian L1 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

L1 Ramalan Harga (USD)

L1 kepada Mata Wang Tempatan

1 L1(L1) ke VND
201.757105
1 L1(L1) ke AUD
A$0.01142383
1 L1(L1) ke GBP
0.00559691
1 L1(L1) ke EUR
0.00644028
1 L1(L1) ke USD
$0.007667
1 L1(L1) ke MYR
RM0.0322014
1 L1(L1) ke TRY
0.31641709
1 L1(L1) ke JPY
¥1.119382
1 L1(L1) ke ARS
ARS$11.20900066
1 L1(L1) ke RUB
0.6378944
1 L1(L1) ke INR
0.67461933
1 L1(L1) ke IDR
Rp125.68850448
1 L1(L1) ke KRW
10.58973707
1 L1(L1) ke PHP
0.43617563
1 L1(L1) ke EGP
￡E.0.36862936
1 L1(L1) ke BRL
R$0.0406351
1 L1(L1) ke CAD
C$0.01050379
1 L1(L1) ke BDT
0.9338406
1 L1(L1) ke NGN
11.46032492
1 L1(L1) ke COP
$29.83268035
1 L1(L1) ke ZAR
R.0.13302245
1 L1(L1) ke UAH
0.31565039
1 L1(L1) ke VES
Bs1.22672
1 L1(L1) ke CLP
$7.275983
1 L1(L1) ke PKR
Rs2.17620128
1 L1(L1) ke KZT
4.14876704
1 L1(L1) ke THB
฿0.24312057
1 L1(L1) ke TWD
NT$0.23085337
1 L1(L1) ke AED
د.إ0.02813789
1 L1(L1) ke CHF
Fr0.00598026
1 L1(L1) ke HKD
HK$0.05964926
1 L1(L1) ke AMD
֏2.9318608
1 L1(L1) ke MAD
.د.م0.06877299
1 L1(L1) ke MXN
$0.14038277
1 L1(L1) ke SAR
ريال0.02875125
1 L1(L1) ke PLN
0.02744786
1 L1(L1) ke RON
лв0.03273809
1 L1(L1) ke SEK
kr0.07084308
1 L1(L1) ke BGN
лв0.01265055
1 L1(L1) ke HUF
Ft2.52113961
1 L1(L1) ke CZK
0.15732684
1 L1(L1) ke KWD
د.ك0.002338435
1 L1(L1) ke ILS
0.02553111
1 L1(L1) ke AOA
Kz6.98900719
1 L1(L1) ke BHD
.د.ب0.002882792
1 L1(L1) ke BMD
$0.007667
1 L1(L1) ke DKK
kr0.0483021
1 L1(L1) ke HNL
L0.20110541
1 L1(L1) ke MUR
0.34693175
1 L1(L1) ke NAD
$0.13317579
1 L1(L1) ke NOK
kr0.07490659
1 L1(L1) ke NZD
$0.01280389
1 L1(L1) ke PAB
B/.0.007667
1 L1(L1) ke PGK
K0.03204806
1 L1(L1) ke QAR
ر.ق0.02790788
1 L1(L1) ke RSD
дин.0.7582663

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai L1

Berapakah nilai L1 (L1) hari ini?
Harga langsung L1 dalam USD ialah 0.007667 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa L1 ke USD?
Harga semasa L1 ke USD ialah $ 0.007667. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran L1?
Had pasaran untuk L1 ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran L1?
Bekalan edaran L1 ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) L1?
L1 mencapai harga ATH sebanyak 0.6040268637073883 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa L1?
L1 melihat harga ATL sebanyak 0.005989958974224507 USD.
Berapakah jumlah dagangan L1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk L1ialah $ 27.56K USD.
Adakah L1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
L1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak L1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:58:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

