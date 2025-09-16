Lagi Mengenai L3

$0.03592
-1.53%1D
Layer3 (L3) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:58:30 (UTC+8)

Layer3 (L3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03537
24J Rendah
$ 0.03648
24J Tinggi

$ 0.03537
$ 0.03648
$ 0.15526172424064377
$ 0.03530379379584447
+0.78%

-1.53%

-1.86%

-1.86%

Layer3 (L3) harga masa nyata ialah $ 0.03591. Sepanjang 24 jam yang lalu, L3 didagangkan antara $ 0.03537 rendah dan $ 0.03648 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi L3 sepanjang masa ialah $ 0.15526172424064377, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03530379379584447.

Dari segi prestasi jangka pendek, L3 telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, -1.53% dalam 24 jam dan -1.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Layer3 (L3) Maklumat Pasaran

No.775

$ 29.06M
$ 835.90K
$ 119.70M
809.38M
3,333,333,333
3,333,333,312
24.28%

ETH

Had Pasaran semasa Layer3 ialah $ 29.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 835.90K. Bekalan edaran L3 ialah 809.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3333333312. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.70M.

Layer3 (L3) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Layer3 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005581-1.53%
30 Hari$ -0.00653-15.39%
60 Hari$ -0.01319-26.87%
90 Hari$ -0.01089-23.27%
Perubahan Harga Layer3 Hari Ini

Hari ini, L3 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0005581 (-1.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLayer3

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00653 (-15.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Layer3

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, L3 mengalami perubahan sebanyak $ -0.01319 (-26.87%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Layer3

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01089 (-23.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Layer3 (L3)?

Semak Layer3halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Layer3 (L3)

Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

Layer3 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Layer3 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak L3 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Layer3 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Layer3 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Layer3 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Layer3 (L3) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Layer3 (L3) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Layer3.

Semak Layer3 ramalan harga sekarang!

Tokenomik Layer3 (L3)

Memahami tokenomik Layer3 (L3) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token L3 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Layer3 (L3)

Mencari cara membeli Layer3? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Layer3 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

L3 kepada Mata Wang Tempatan

1 Layer3(L3) ke VND
944.97165
1 Layer3(L3) ke AUD
A$0.0535059
1 Layer3(L3) ke GBP
0.0262143
1 Layer3(L3) ke EUR
0.0301644
1 Layer3(L3) ke USD
$0.03591
1 Layer3(L3) ke MYR
RM0.150822
1 Layer3(L3) ke TRY
1.4820057
1 Layer3(L3) ke JPY
¥5.24286
1 Layer3(L3) ke ARS
ARS$52.4997018
1 Layer3(L3) ke RUB
2.987712
1 Layer3(L3) ke INR
3.1597209
1 Layer3(L3) ke IDR
Rp588.6884304
1 Layer3(L3) ke KRW
49.5992511
1 Layer3(L3) ke PHP
2.0429199
1 Layer3(L3) ke EGP
￡E.1.7265528
1 Layer3(L3) ke BRL
R$0.190323
1 Layer3(L3) ke CAD
C$0.0491967
1 Layer3(L3) ke BDT
4.373838
1 Layer3(L3) ke NGN
53.6768316
1 Layer3(L3) ke COP
$139.7276055
1 Layer3(L3) ke ZAR
R.0.6230385
1 Layer3(L3) ke UAH
1.4784147
1 Layer3(L3) ke VES
Bs5.7456
1 Layer3(L3) ke CLP
$34.07859
1 Layer3(L3) ke PKR
Rs10.1926944
1 Layer3(L3) ke KZT
19.4316192
1 Layer3(L3) ke THB
฿1.1387061
1 Layer3(L3) ke TWD
NT$1.0812501
1 Layer3(L3) ke AED
د.إ0.1317897
1 Layer3(L3) ke CHF
Fr0.0280098
1 Layer3(L3) ke HKD
HK$0.2793798
1 Layer3(L3) ke AMD
֏13.731984
1 Layer3(L3) ke MAD
.د.م0.3221127
1 Layer3(L3) ke MXN
$0.6575121
1 Layer3(L3) ke SAR
ريال0.1346625
1 Layer3(L3) ke PLN
0.1285578
1 Layer3(L3) ke RON
лв0.1533357
1 Layer3(L3) ke SEK
kr0.3318084
1 Layer3(L3) ke BGN
лв0.0592515
1 Layer3(L3) ke HUF
Ft11.8082853
1 Layer3(L3) ke CZK
0.7368732
1 Layer3(L3) ke KWD
د.ك0.01095255
1 Layer3(L3) ke ILS
0.1195803
1 Layer3(L3) ke AOA
Kz32.7344787
1 Layer3(L3) ke BHD
.د.ب0.01350216
1 Layer3(L3) ke BMD
$0.03591
1 Layer3(L3) ke DKK
kr0.226233
1 Layer3(L3) ke HNL
L0.9419193
1 Layer3(L3) ke MUR
1.6249275
1 Layer3(L3) ke NAD
$0.6237567
1 Layer3(L3) ke NOK
kr0.3508407
1 Layer3(L3) ke NZD
$0.0599697
1 Layer3(L3) ke PAB
B/.0.03591
1 Layer3(L3) ke PGK
K0.1501038
1 Layer3(L3) ke QAR
ر.ق0.1307124
1 Layer3(L3) ke RSD
дин.3.551499

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Layer3, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Layer3 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Layer3

Berapakah nilai Layer3 (L3) hari ini?
Harga langsung L3 dalam USD ialah 0.03591 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa L3 ke USD?
Harga semasa L3 ke USD ialah $ 0.03591. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Layer3?
Had pasaran untuk L3 ialah $ 29.06M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran L3?
Bekalan edaran L3 ialah 809.38M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) L3?
L3 mencapai harga ATH sebanyak 0.15526172424064377 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa L3?
L3 melihat harga ATL sebanyak 0.03530379379584447 USD.
Berapakah jumlah dagangan L3?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk L3ialah $ 835.90K USD.
Adakah L3 akan naik lebih tinggi tahun ini?
L3 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak L3ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Layer3 (L3) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

