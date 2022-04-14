Tokenomik Layer3 (L3)

Lihat cerapan utama tentang Layer3 (L3), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Layer3 (L3) Maklumat

Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

Laman Web Rasmi:
https://layer3.xyz
Kertas putih:
https://docs.layer3foundation.org/tokenomics
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a

Layer3 (L3) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Layer3 (L3), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.61M
$ 28.61M
Jumlah Bekalan:
$ 3.33B
$ 3.33B
Bekalan Edaran:
$ 810.88M
$ 810.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 117.60M
$ 117.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.1565
$ 0.1565
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0336047264092216
$ 0.0336047264092216
Harga Semasa:
$ 0.03528
$ 0.03528

Tokenomik Layer3 (L3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Layer3 (L3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token L3 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token L3 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik L3, terokai L3 harga langsung token!

Cara Membeli L3

Berminat untuk menambah Layer3 (L3) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli L3, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Layer3 (L3) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga L3 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

L3 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju L3? Halaman ramalan harga L3 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.