Lagrange Logo

LagrangeHargae(LA)

1 LA ke USD Harga Langsung:

$0.36859
$0.36859$0.36859
-0.25%1D
USD
Lagrange (LA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:35:21 (UTC+8)

Lagrange (LA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.34367
$ 0.34367$ 0.34367
24J Rendah
$ 0.39933
$ 0.39933$ 0.39933
24J Tinggi

$ 0.34367
$ 0.34367$ 0.34367

$ 0.39933
$ 0.39933$ 0.39933

$ 4.502285725294072
$ 4.502285725294072$ 4.502285725294072

$ 0.20794173832654628
$ 0.20794173832654628$ 0.20794173832654628

-0.34%

-0.25%

+4.79%

+4.79%

Lagrange (LA) harga masa nyata ialah $ 0.36859. Sepanjang 24 jam yang lalu, LA didagangkan antara $ 0.34367 rendah dan $ 0.39933 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LA sepanjang masa ialah $ 4.502285725294072, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.20794173832654628.

Dari segi prestasi jangka pendek, LA telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan +4.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lagrange (LA) Maklumat Pasaran

No.465

$ 71.14M
$ 71.14M$ 71.14M

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 368.59M
$ 368.59M$ 368.59M

193.00M
193.00M 193.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.30%

ETH

Had Pasaran semasa Lagrange ialah $ 71.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.14M. Bekalan edaran LA ialah 193.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 368.59M.

Lagrange (LA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lagrange hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009238-0.25%
30 Hari$ -0.01486-3.88%
60 Hari$ +0.02716+7.95%
90 Hari$ -0.24971-40.39%
Perubahan Harga Lagrange Hari Ini

Hari ini, LA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0009238 (-0.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLagrange

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01486 (-3.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lagrange

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LA mengalami perubahan sebanyak $ +0.02716 (+7.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lagrange

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.24971 (-40.39%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lagrange (LA)?

Semak Lagrangehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Lagrange (LA)

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Lagrange tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Lagrange pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Lagrange di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Lagrange anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Lagrange Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lagrange (LA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lagrange (LA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lagrange.

Semak Lagrange ramalan harga sekarang!

Tokenomik Lagrange (LA)

Memahami tokenomik Lagrange (LA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lagrange (LA)

Mencari cara membeli Lagrange? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Lagrange di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LA kepada Mata Wang Tempatan

Lagrange Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lagrange, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Lagrange Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lagrange

Berapakah nilai Lagrange (LA) hari ini?
Harga langsung LA dalam USD ialah 0.36859 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LA ke USD?
Harga semasa LA ke USD ialah $ 0.36859. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lagrange?
Had pasaran untuk LA ialah $ 71.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LA?
Bekalan edaran LA ialah 193.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LA?
LA mencapai harga ATH sebanyak 4.502285725294072 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LA?
LA melihat harga ATL sebanyak 0.20794173832654628 USD.
Berapakah jumlah dagangan LA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LAialah $ 1.14M USD.
Adakah LA akan naik lebih tinggi tahun ini?
LA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:35:21 (UTC+8)

