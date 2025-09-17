Apakah itu Lagrange (LA)

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Tokenomik Lagrange (LA)

Memahami tokenomik Lagrange (LA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Berapakah nilai Lagrange (LA) hari ini? Harga langsung LA dalam USD ialah 0.36859 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LA ke USD? $ 0.36859 . Apakah had pasaran Lagrange? Had pasaran untuk LA ialah $ 71.14M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LA? Bekalan edaran LA ialah 193.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LA? LA mencapai harga ATH sebanyak 4.502285725294072 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LA? LA melihat harga ATL sebanyak 0.20794173832654628 USD . Berapakah jumlah dagangan LA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LAialah $ 1.14M USD .

