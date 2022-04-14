Tokenomik Lagrange (LA)

Lihat cerapan utama tentang Lagrange (LA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Lagrange (LA) Maklumat

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Laman Web Rasmi:
https://www.lagrangefoundation.org/
Kertas putih:
https://cdn.prod.website-files.com/6824242a3a5fa3c59766e203/6876d260b1c1f39c74ec58dd_Whitepaper%20-%20Lagrange%20Prover%20Network.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467

Lagrange (LA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lagrange (LA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 72.45M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 193.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 375.39M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.84395
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.20794173832654628
Harga Semasa:
$ 0.37539
Tokenomik Lagrange (LA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lagrange (LA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LA, terokai LA harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.