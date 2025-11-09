LAB Harga Hari Ini

Harga langsung LAB (LAB) hari ini ialah $ 0.179, dengan 3.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LAB kepada USD penukaran adalah $ 0.179 setiap LAB.

LAB kini berada pada kedudukan #563 mengikut permodalan pasaran pada $ 41.24M, dengan bekalan edaran sebanyak 230.40M LAB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LAB didagangkan antara $ 0.16956 (rendah) dan $ 0.19249 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.4576745217077037, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.07519297662311424.

Dalam prestasi jangka pendek, LAB dipindahkan +0.60% dalam sejam terakhir dan -7.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 417.39K.

LAB (LAB) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.563 Modal Pasaran $ 41.24M Kelantangan (24J) $ 417.39K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 179.00M Bekalan Peredaran 230.40M Bekalan Maks 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Kadar Peredaran 23.04% Rantaian Blok Awam BSC

