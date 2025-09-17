Apakah itu LAIKA (LAIKA)

First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible.

LAIKA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LAIKA (LAIKA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LAIKA (LAIKA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LAIKA.

Tokenomik LAIKA (LAIKA)

Memahami tokenomik LAIKA (LAIKA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LAIKA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LAIKA (LAIKA)

LAIKA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LAIKA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LAIKA Berapakah nilai LAIKA (LAIKA) hari ini? Harga langsung LAIKA dalam USD ialah 0.00000184 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LAIKA ke USD? $ 0.00000184 . Lihat Harga semasa LAIKA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LAIKA? Had pasaran untuk LAIKA ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LAIKA? Bekalan edaran LAIKA ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LAIKA? LAIKA mencapai harga ATH sebanyak 0.000133119449125358 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LAIKA? LAIKA melihat harga ATL sebanyak 0.00000128002933487 USD . Berapakah jumlah dagangan LAIKA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LAIKAialah $ 54.98K USD . Adakah LAIKA akan naik lebih tinggi tahun ini? LAIKA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LAIKAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

LAIKA (LAIKA) Kemas Kini Industri Penting

