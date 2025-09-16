Lagi Mengenai LAIKAL2

Maklumat Harga LAIKAL2

Kertas putih LAIKAL2

Laman Web Rasmi LAIKAL2

Tokenomik LAIKAL2

Ramalan Harga LAIKAL2

Sejarah LAIKAL2

LAIKAL2 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LAIKAL2-ke-Fiat

LAIKAL2 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Laika Logo

LaikaHargae(LAIKAL2)

1 LAIKAL2 ke USD Harga Langsung:

$0.27891
$0.27891$0.27891
+11.19%1D
USD
Laika (LAIKAL2) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:05:31 (UTC+8)

Laika (LAIKAL2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.22
$ 0.22$ 0.22
24J Rendah
$ 0.27891
$ 0.27891$ 0.27891
24J Tinggi

$ 0.22
$ 0.22$ 0.22

$ 0.27891
$ 0.27891$ 0.27891

$ 2.404704208086735
$ 2.404704208086735$ 2.404704208086735

$ 0.030880648400825817
$ 0.030880648400825817$ 0.030880648400825817

+5.98%

+11.19%

+66.01%

+66.01%

Laika (LAIKAL2) harga masa nyata ialah $ 0.27891. Sepanjang 24 jam yang lalu, LAIKAL2 didagangkan antara $ 0.22 rendah dan $ 0.27891 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LAIKAL2 sepanjang masa ialah $ 2.404704208086735, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.030880648400825817.

Dari segi prestasi jangka pendek, LAIKAL2 telah berubah sebanyak +5.98% sejak sejam yang lalu, +11.19% dalam 24 jam dan +66.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Laika (LAIKAL2) Maklumat Pasaran

No.4017

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.88K
$ 60.88K$ 60.88K

$ 27.89M
$ 27.89M$ 27.89M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Laika ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.88K. Bekalan edaran LAIKAL2 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.89M.

Laika (LAIKAL2) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Laika hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0280691+11.19%
30 Hari$ +0.08502+43.84%
60 Hari$ +0.18401+193.89%
90 Hari$ +0.24079+631.66%
Perubahan Harga Laika Hari Ini

Hari ini, LAIKAL2 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0280691 (+11.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLaika

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.08502 (+43.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Laika

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LAIKAL2 mengalami perubahan sebanyak $ +0.18401 (+193.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Laika

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.24079 (+631.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Laika (LAIKAL2)?

Semak Laikahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Laika (LAIKAL2)

Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace.

Laika tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Laika pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LAIKAL2 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Laika di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Laika anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Laika Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Laika (LAIKAL2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Laika (LAIKAL2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Laika.

Semak Laika ramalan harga sekarang!

Tokenomik Laika (LAIKAL2)

Memahami tokenomik Laika (LAIKAL2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LAIKAL2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Laika (LAIKAL2)

Mencari cara membeli Laika? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Laika di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LAIKAL2 kepada Mata Wang Tempatan

1 Laika(LAIKAL2) ke VND
7,339.51665
1 Laika(LAIKAL2) ke AUD
A$0.4155759
1 Laika(LAIKAL2) ke GBP
0.2036043
1 Laika(LAIKAL2) ke EUR
0.2342844
1 Laika(LAIKAL2) ke USD
$0.27891
1 Laika(LAIKAL2) ke MYR
RM1.171422
1 Laika(LAIKAL2) ke TRY
11.5134048
1 Laika(LAIKAL2) ke JPY
¥40.99977
1 Laika(LAIKAL2) ke ARS
ARS$408.9573657
1 Laika(LAIKAL2) ke RUB
23.0881698
1 Laika(LAIKAL2) ke INR
24.5636037
1 Laika(LAIKAL2) ke IDR
Rp4,572.2943504
1 Laika(LAIKAL2) ke KRW
385.7659992
1 Laika(LAIKAL2) ke PHP
15.8783463
1 Laika(LAIKAL2) ke EGP
￡E.13.4211492
1 Laika(LAIKAL2) ke BRL
R$1.4810121
1 Laika(LAIKAL2) ke CAD
C$0.3821067
1 Laika(LAIKAL2) ke BDT
33.971238
1 Laika(LAIKAL2) ke NGN
416.9035116
1 Laika(LAIKAL2) ke COP
$1,089.4921875
1 Laika(LAIKAL2) ke ZAR
R.4.8418776
1 Laika(LAIKAL2) ke UAH
11.4827247
1 Laika(LAIKAL2) ke VES
Bs44.6256
1 Laika(LAIKAL2) ke CLP
$264.68559
1 Laika(LAIKAL2) ke PKR
Rs79.1658144
1 Laika(LAIKAL2) ke KZT
150.9237792
1 Laika(LAIKAL2) ke THB
฿8.8470252
1 Laika(LAIKAL2) ke TWD
NT$8.4119256
1 Laika(LAIKAL2) ke AED
د.إ1.0235997
1 Laika(LAIKAL2) ke CHF
Fr0.2203389
1 Laika(LAIKAL2) ke HKD
HK$2.1699198
1 Laika(LAIKAL2) ke AMD
֏106.655184
1 Laika(LAIKAL2) ke MAD
.د.م2.5018227
1 Laika(LAIKAL2) ke MXN
$5.1068421
1 Laika(LAIKAL2) ke SAR
ريال1.0459125
1 Laika(LAIKAL2) ke PLN
1.0012869
1 Laika(LAIKAL2) ke RON
лв1.1937348
1 Laika(LAIKAL2) ke SEK
kr2.5799175
1 Laika(LAIKAL2) ke BGN
лв0.4602015
1 Laika(LAIKAL2) ke HUF
Ft92.0793474
1 Laika(LAIKAL2) ke CZK
5.745546
1 Laika(LAIKAL2) ke KWD
د.ك0.08506755
1 Laika(LAIKAL2) ke ILS
0.9315594
1 Laika(LAIKAL2) ke AOA
Kz254.2459887
1 Laika(LAIKAL2) ke BHD
.د.ب0.10487016
1 Laika(LAIKAL2) ke BMD
$0.27891
1 Laika(LAIKAL2) ke DKK
kr1.7627112
1 Laika(LAIKAL2) ke HNL
L7.3158093
1 Laika(LAIKAL2) ke MUR
12.6206775
1 Laika(LAIKAL2) ke NAD
$4.8446667
1 Laika(LAIKAL2) ke NOK
kr2.7361071
1 Laika(LAIKAL2) ke NZD
$0.4657797
1 Laika(LAIKAL2) ke PAB
B/.0.27891
1 Laika(LAIKAL2) ke PGK
K1.1658438
1 Laika(LAIKAL2) ke QAR
ر.ق1.0152324
1 Laika(LAIKAL2) ke RSD
дин.27.6790284

Laika Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Laika, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Laika Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Laika

Berapakah nilai Laika (LAIKAL2) hari ini?
Harga langsung LAIKAL2 dalam USD ialah 0.27891 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LAIKAL2 ke USD?
Harga semasa LAIKAL2 ke USD ialah $ 0.27891. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Laika?
Had pasaran untuk LAIKAL2 ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LAIKAL2?
Bekalan edaran LAIKAL2 ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LAIKAL2?
LAIKAL2 mencapai harga ATH sebanyak 2.404704208086735 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LAIKAL2?
LAIKAL2 melihat harga ATL sebanyak 0.030880648400825817 USD.
Berapakah jumlah dagangan LAIKAL2?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LAIKAL2ialah $ 60.88K USD.
Adakah LAIKAL2 akan naik lebih tinggi tahun ini?
LAIKAL2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LAIKAL2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:05:31 (UTC+8)

Laika (LAIKAL2) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LAIKAL2-ke-USD

Jumlah

LAIKAL2
LAIKAL2
USD
USD

1 LAIKAL2 = 0.27891 USD

Berdagang LAIKAL2

LAIKAL2USDT
$0.27891
$0.27891$0.27891
+11.19%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan