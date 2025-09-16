Apakah itu LAKE (LAK3)

LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.

LAKE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LAKE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak LAK3 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang LAKE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LAKE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LAKE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LAKE (LAK3) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LAKE (LAK3) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LAKE.

Semak LAKE ramalan harga sekarang!

Tokenomik LAKE (LAK3)

Memahami tokenomik LAKE (LAK3) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LAK3 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LAKE (LAK3)

Mencari cara membeli LAKE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LAKE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LAK3 kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

LAKE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LAKE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LAKE Berapakah nilai LAKE (LAK3) hari ini? Harga langsung LAK3 dalam USD ialah 0.2332 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LAK3 ke USD? $ 0.2332 . Lihat Harga semasa LAK3 ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LAKE? Had pasaran untuk LAK3 ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LAK3? Bekalan edaran LAK3 ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LAK3? LAK3 mencapai harga ATH sebanyak 1.898046926606538 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LAK3? LAK3 melihat harga ATL sebanyak 0.19592064264773057 USD . Berapakah jumlah dagangan LAK3? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LAK3ialah $ 78.67K USD . Adakah LAK3 akan naik lebih tinggi tahun ini? LAK3 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LAK3ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

LAKE (LAK3) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC