LAKE (LAK3) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:58:45 (UTC+8)

LAKE (LAK3) Maklumat Harga (USD)

LAKE (LAK3) harga masa nyata ialah $ 0.2332. Sepanjang 24 jam yang lalu, LAK3 didagangkan antara $ 0.2261 rendah dan $ 0.2365 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LAK3 sepanjang masa ialah $ 1.898046926606538, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.19592064264773057.

Dari segi prestasi jangka pendek, LAK3 telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -1.22% dalam 24 jam dan -0.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LAKE (LAK3) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa LAKE ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.67K. Bekalan edaran LAK3 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 199030306. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 221.54M.

LAKE (LAK3) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LAKE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00288-1.22%
30 Hari$ -0.03-11.40%
60 Hari$ -0.0341-12.76%
90 Hari$ +0.0041+1.78%
Perubahan Harga LAKE Hari Ini

Hari ini, LAK3 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00288 (-1.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLAKE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.03 (-11.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LAKE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LAK3 mengalami perubahan sebanyak $ -0.0341 (-12.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LAKE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0041 (+1.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LAKE (LAK3)?

Semak LAKEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LAKE (LAK3)

LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.

LAKE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LAKE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LAK3 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LAKE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LAKE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LAKE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LAKE (LAK3) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LAKE (LAK3) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LAKE.

Semak LAKE ramalan harga sekarang!

Tokenomik LAKE (LAK3)

Memahami tokenomik LAKE (LAK3) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LAK3 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LAKE (LAK3)

Mencari cara membeli LAKE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LAKE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LAK3 kepada Mata Wang Tempatan

LAKE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LAKE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LAKE Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LAKE

Berapakah nilai LAKE (LAK3) hari ini?
Harga langsung LAK3 dalam USD ialah 0.2332 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LAK3 ke USD?
Harga semasa LAK3 ke USD ialah $ 0.2332. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LAKE?
Had pasaran untuk LAK3 ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LAK3?
Bekalan edaran LAK3 ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LAK3?
LAK3 mencapai harga ATH sebanyak 1.898046926606538 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LAK3?
LAK3 melihat harga ATL sebanyak 0.19592064264773057 USD.
Berapakah jumlah dagangan LAK3?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LAK3ialah $ 78.67K USD.
Adakah LAK3 akan naik lebih tinggi tahun ini?
LAK3 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LAK3ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:58:45 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

