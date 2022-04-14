Tokenomik LaunchCoinonBelieve (LAUNCHCOIN)

Tokenomik LaunchCoinonBelieve (LAUNCHCOIN)

Lihat cerapan utama tentang LaunchCoinonBelieve (LAUNCHCOIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

LaunchCoinonBelieve (LAUNCHCOIN) Maklumat

The token launched by the founder of the emerging Pump platform Clout has now been rebranded as LaunchCoin.

Laman Web Rasmi:
https://believe.app/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/Ey59PH7Z4BFU4HjyKnyMdWt5GGN76KazTAwQihoUXRnk

LaunchCoinonBelieve (LAUNCHCOIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LaunchCoinonBelieve (LAUNCHCOIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 82.13M
$ 82.13M$ 82.13M
Jumlah Bekalan:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
Bekalan Edaran:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 82.14M
$ 82.14M$ 82.14M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.38438
$ 0.38438$ 0.38438
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000185216128020761
$ 0.000185216128020761$ 0.000185216128020761
Harga Semasa:
$ 0.082138
$ 0.082138$ 0.082138

Tokenomik LaunchCoinonBelieve (LAUNCHCOIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LaunchCoinonBelieve (LAUNCHCOIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LAUNCHCOIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LAUNCHCOIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LAUNCHCOIN, terokai LAUNCHCOIN harga langsung token!

Cara Membeli LAUNCHCOIN

Berminat untuk menambah LaunchCoinonBelieve (LAUNCHCOIN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LAUNCHCOIN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

LaunchCoinonBelieve (LAUNCHCOIN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LAUNCHCOIN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LAUNCHCOIN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LAUNCHCOIN? Halaman ramalan harga LAUNCHCOIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.