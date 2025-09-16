Apakah itu Solayer (LAYER)

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Tokenomik Solayer (LAYER)

Memahami tokenomik Solayer (LAYER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LAYER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solayer Berapakah nilai Solayer (LAYER) hari ini? Harga langsung LAYER dalam USD ialah 0.5208 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LAYER ke USD? $ 0.5208 . Lihat Harga semasa LAYER ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Solayer? Had pasaran untuk LAYER ialah $ 147.71M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LAYER? Bekalan edaran LAYER ialah 283.62M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LAYER? LAYER mencapai harga ATH sebanyak 3.3956620412069185 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LAYER? LAYER melihat harga ATL sebanyak 0.49495142346524207 USD . Berapakah jumlah dagangan LAYER? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LAYERialah $ 766.88K USD . Adakah LAYER akan naik lebih tinggi tahun ini? LAYER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

Solayer (LAYER) Kemas Kini Industri Penting

