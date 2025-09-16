Lagi Mengenai LAYER

Solayer (LAYER)

Harga Langsung:

$0.5208
-0.05%1D
USD
Solayer (LAYER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:05:45 (UTC+8)

Solayer (LAYER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5113
24J Rendah
$ 0.5295
24J Tinggi

$ 0.5113
$ 0.5295
$ 3.3956620412069185
$ 0.49495142346524207
+0.73%

-0.05%

-3.17%

-3.17%

Solayer (LAYER) harga masa nyata ialah $ 0.5208. Sepanjang 24 jam yang lalu, LAYER didagangkan antara $ 0.5113 rendah dan $ 0.5295 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LAYER sepanjang masa ialah $ 3.3956620412069185, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.49495142346524207.

Dari segi prestasi jangka pendek, LAYER telah berubah sebanyak +0.73% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan -3.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solayer (LAYER) Maklumat Pasaran

No.283

$ 147.71M
$ 766.88K
$ 520.80M
283.62M
999,999,567.2656516
0.01%

SOL

Had Pasaran semasa Solayer ialah $ 147.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 766.88K. Bekalan edaran LAYER ialah 283.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999567.2656516. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 520.80M.

Solayer (LAYER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Solayer hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000261-0.05%
30 Hari$ -0.0915-14.95%
60 Hari$ -0.1743-25.08%
90 Hari$ -0.0985-15.91%
Perubahan Harga Solayer Hari Ini

Hari ini, LAYER mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000261 (-0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSolayer

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0915 (-14.95%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Solayer

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LAYER mengalami perubahan sebanyak $ -0.1743 (-25.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Solayer

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0985 (-15.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Solayer (LAYER)?

Semak Solayerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Solayer (LAYER)

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Solayer tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Solayer pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LAYER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Solayer di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Solayer anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Solayer Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solayer (LAYER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solayer (LAYER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solayer.

Semak Solayer ramalan harga sekarang!

Tokenomik Solayer (LAYER)

Memahami tokenomik Solayer (LAYER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LAYER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Solayer (LAYER)

Mencari cara membeli Solayer? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Solayer di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LAYER kepada Mata Wang Tempatan

Solayer Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solayer, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Solayer Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solayer

Berapakah nilai Solayer (LAYER) hari ini?
Harga langsung LAYER dalam USD ialah 0.5208 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LAYER ke USD?
Harga semasa LAYER ke USD ialah $ 0.5208. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solayer?
Had pasaran untuk LAYER ialah $ 147.71M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LAYER?
Bekalan edaran LAYER ialah 283.62M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LAYER?
LAYER mencapai harga ATH sebanyak 3.3956620412069185 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LAYER?
LAYER melihat harga ATL sebanyak 0.49495142346524207 USD.
Berapakah jumlah dagangan LAYER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LAYERialah $ 766.88K USD.
Adakah LAYER akan naik lebih tinggi tahun ini?
LAYER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LAYERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:05:45 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

