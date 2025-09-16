Lagi Mengenai LB

Love Bit Logo

Love BitHargae(LB)

1 LB ke USD Harga Langsung:

$0.000000539
-0.18%1D
USD
Love Bit (LB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:05:52 (UTC+8)

Love Bit (LB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000497
24J Rendah
$ 0.000000647
24J Tinggi

$ 0.000000497
$ 0.000000647
$ 0.000025455968072916
$ 0.000000215404472948
-0.19%

-0.18%

-3.75%

-3.75%

Love Bit (LB) harga masa nyata ialah $ 0.000000539. Sepanjang 24 jam yang lalu, LB didagangkan antara $ 0.000000497 rendah dan $ 0.000000647 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LB sepanjang masa ialah $ 0.000025455968072916, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000215404472948.

Dari segi prestasi jangka pendek, LB telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan -3.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Love Bit (LB) Maklumat Pasaran

No.3994

$ 0.00
$ 56.63K
$ 113.19M
0.00
210,000,000,000,000
210,000,000,000,000
0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Love Bit ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.63K. Bekalan edaran LB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.19M.

Love Bit (LB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Love Bit hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000097-0.18%
30 Hari$ -0.000000161-23.00%
60 Hari$ -0.000000437-44.78%
90 Hari$ -0.000000265-32.97%
Perubahan Harga Love Bit Hari Ini

Hari ini, LB mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000000097 (-0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLove Bit

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000161 (-23.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Love Bit

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LB mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000437 (-44.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Love Bit

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000265 (-32.97%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Love Bit (LB)?

Semak Love Bithalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Love Bit (LB)

LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).

Love Bit tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Love Bit pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Love Bit di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Love Bit anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Love Bit Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Love Bit (LB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Love Bit (LB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Love Bit.

Semak Love Bit ramalan harga sekarang!

Tokenomik Love Bit (LB)

Memahami tokenomik Love Bit (LB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Love Bit (LB)

Mencari cara membeli Love Bit? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Love Bit di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LB kepada Mata Wang Tempatan

1 Love Bit(LB) ke VND
0.014183785
1 Love Bit(LB) ke AUD
A$0.00000080311
1 Love Bit(LB) ke GBP
0.00000039347
1 Love Bit(LB) ke EUR
0.00000045276
1 Love Bit(LB) ke USD
$0.000000539
1 Love Bit(LB) ke MYR
RM0.0000022638
1 Love Bit(LB) ke TRY
0.00002224992
1 Love Bit(LB) ke JPY
¥0.000079233
1 Love Bit(LB) ke ARS
ARS$0.00079031953
1 Love Bit(LB) ke RUB
0.00004461842
1 Love Bit(LB) ke INR
0.00004746973
1 Love Bit(LB) ke IDR
Rp0.00883606416
1 Love Bit(LB) ke KRW
0.00074550168
1 Love Bit(LB) ke PHP
0.00003068527
1 Love Bit(LB) ke EGP
￡E.0.00002593668
1 Love Bit(LB) ke BRL
R$0.00000286209
1 Love Bit(LB) ke CAD
C$0.00000073843
1 Love Bit(LB) ke BDT
0.0000656502
1 Love Bit(LB) ke NGN
0.00080567564
1 Love Bit(LB) ke COP
$0.00210546875
1 Love Bit(LB) ke ZAR
R.0.00000935704
1 Love Bit(LB) ke UAH
0.00002219063
1 Love Bit(LB) ke VES
Bs0.00008624
1 Love Bit(LB) ke CLP
$0.000511511
1 Love Bit(LB) ke PKR
Rs0.00015298976
1 Love Bit(LB) ke KZT
0.00029166368
1 Love Bit(LB) ke THB
฿0.00001709708
1 Love Bit(LB) ke TWD
NT$0.00001625624
1 Love Bit(LB) ke AED
د.إ0.00000197813
1 Love Bit(LB) ke CHF
Fr0.00000042581
1 Love Bit(LB) ke HKD
HK$0.00000419342
1 Love Bit(LB) ke AMD
֏0.0002061136
1 Love Bit(LB) ke MAD
.د.م0.00000483483
1 Love Bit(LB) ke MXN
$0.00000986909
1 Love Bit(LB) ke SAR
ريال0.00000202125
1 Love Bit(LB) ke PLN
0.00000193501
1 Love Bit(LB) ke RON
лв0.00000230692
1 Love Bit(LB) ke SEK
kr0.00000498575
1 Love Bit(LB) ke BGN
лв0.00000088935
1 Love Bit(LB) ke HUF
Ft0.00017794546
1 Love Bit(LB) ke CZK
0.0000111034
1 Love Bit(LB) ke KWD
د.ك0.000000164395
1 Love Bit(LB) ke ILS
0.00000180026
1 Love Bit(LB) ke AOA
Kz0.00049133623
1 Love Bit(LB) ke BHD
.د.ب0.000000202664
1 Love Bit(LB) ke BMD
$0.000000539
1 Love Bit(LB) ke DKK
kr0.00000340648
1 Love Bit(LB) ke HNL
L0.00001413797
1 Love Bit(LB) ke MUR
0.00002438975
1 Love Bit(LB) ke NAD
$0.00000936243
1 Love Bit(LB) ke NOK
kr0.00000528759
1 Love Bit(LB) ke NZD
$0.00000090013
1 Love Bit(LB) ke PAB
B/.0.000000539
1 Love Bit(LB) ke PGK
K0.00000225302
1 Love Bit(LB) ke QAR
ر.ق0.00000196196
1 Love Bit(LB) ke RSD
дин.0.00005349036

Love Bit Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Love Bit, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Love Bit Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Love Bit

Berapakah nilai Love Bit (LB) hari ini?
Harga langsung LB dalam USD ialah 0.000000539 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LB ke USD?
Harga semasa LB ke USD ialah $ 0.000000539. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Love Bit?
Had pasaran untuk LB ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LB?
Bekalan edaran LB ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LB?
LB mencapai harga ATH sebanyak 0.000025455968072916 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LB?
LB melihat harga ATL sebanyak 0.000000215404472948 USD.
Berapakah jumlah dagangan LB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LBialah $ 56.63K USD.
Adakah LB akan naik lebih tinggi tahun ini?
LB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:05:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

