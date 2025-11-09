Lemmy The Bat Harga Hari Ini

Harga langsung Lemmy The Bat (LBAI) hari ini ialah $ 0.00000575, dengan 1.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LBAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00000575 setiap LBAI.

Lemmy The Bat kini berada pada kedudukan #2597 mengikut permodalan pasaran pada $ 396.75K, dengan bekalan edaran sebanyak 69.00B LBAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LBAI didagangkan antara $ 0.00000527 (rendah) dan $ 0.0000058 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000142961223304784, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000069696303443.

Dalam prestasi jangka pendek, LBAI dipindahkan -0.87% dalam sejam terakhir dan -20.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 11.33K.

Lemmy The Bat (LBAI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2597 Modal Pasaran $ 396.75K$ 396.75K $ 396.75K Kelantangan (24J) $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 396.75K$ 396.75K $ 396.75K Bekalan Peredaran 69.00B 69.00B 69.00B Bekalan Maks 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Jumlah Bekalan 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Lemmy The Bat ialah $ 396.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.33K. Bekalan edaran LBAI ialah 69.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 396.75K.