Harga Lemmy The Bat langsung hari ini ialah 0.00000575 USD.LBAI modal pasaran ialah 396,750 USD. Jejaki masa nyata LBAI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai LBAI

Maklumat Harga LBAI

Apakah LBAI

Laman Web Rasmi LBAI

Tokenomik LBAI

Ramalan Harga LBAI

Sejarah LBAI

LBAI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LBAI-ke-Fiat

LBAI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Lemmy The Bat Logo

Lemmy The BatHargae(LBAI)

1 LBAI ke USD Harga Langsung:

$0.00000575
$0.00000575
+1.05%1D
Lemmy The Bat (LBAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:00 (UTC+8)

Lemmy The Bat Harga Hari Ini

Harga langsung Lemmy The Bat (LBAI) hari ini ialah $ 0.00000575, dengan 1.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LBAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00000575 setiap LBAI.

Lemmy The Bat kini berada pada kedudukan #2597 mengikut permodalan pasaran pada $ 396.75K, dengan bekalan edaran sebanyak 69.00B LBAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LBAI didagangkan antara $ 0.00000527 (rendah) dan $ 0.0000058 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000142961223304784, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000069696303443.

Dalam prestasi jangka pendek, LBAI dipindahkan -0.87% dalam sejam terakhir dan -20.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 11.33K.

Lemmy The Bat (LBAI) Maklumat Pasaran

No.2597

$ 396.75K
$ 396.75K

$ 11.33K
$ 11.33K

$ 396.75K
$ 396.75K

69.00B
69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000

100.00%

ETH

Had Pasaran semasa Lemmy The Bat ialah $ 396.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.33K. Bekalan edaran LBAI ialah 69.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 396.75K.

Lemmy The Bat Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000527
$ 0.00000527
24J Rendah
$ 0.0000058
$ 0.0000058
24J Tinggi

$ 0.00000527
$ 0.00000527

$ 0.0000058
$ 0.0000058

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443

-0.87%

+1.05%

-20.69%

-20.69%

Lemmy The Bat (LBAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lemmy The Bat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000597+1.05%
30 Hari$ -0.00001147-66.61%
60 Hari$ -0.00004955-89.61%
90 Hari$ -0.00004425-88.50%
Perubahan Harga Lemmy The Bat Hari Ini

Hari ini, LBAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000000597 (+1.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLemmy The Bat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00001147 (-66.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lemmy The Bat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LBAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00004955 (-89.61%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lemmy The Bat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00004425 (-88.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lemmy The Bat (LBAI)?

Semak Lemmy The Bathalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Lemmy The Bat

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Lemmy The Bat pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Lemmy The Bat?

Several factors influence Lemmy The Bat (LBAI) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media buzz
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Utility and use cases within the ecosystem
7. Token supply mechanics and tokenomics
8. Whale movements and large holder activities
9. Regulatory news affecting meme coins
10. Competition from similar projects

Mengapa orang ingin tahu harga Lemmy The Bat hari ini?

People want to know Lemmy The Bat (LBAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss, and staying updated on volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Lemmy The Bat

Lemmy The Bat (LBAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LBAI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Lemmy The Bat (LBAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Lemmy The Bat berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Lemmy The Bat yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LBAI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Lemmy The Bat Ramalan Harga.

Perihal Lemmy The Bat

LBAI is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate financial transactions and services within the digital asset ecosystem. LBAI's primary function is to serve as a utility token, enabling users to access various features and benefits within its associated platforms. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. Its issuance and supply model is decentralized, with the total supply determined by smart contracts on the Ethereum blockchain. LBAI's use cases typically involve transactional services and incentives within the platforms that adopt it.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Lemmy The Bat dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Lemmy The Bat? Membeli LBAI adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Lemmy The Bat. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Lemmy The Bat (LBAI) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 69.00B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Lemmy The Bat akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Lemmy The Bat (LBAI)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Lemmy The Bat

Memiliki Lemmy The Bat membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Lemmy The Bat (LBAI) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lemmy The Bat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Lemmy The Bat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lemmy The Bat

Berapakah nilai 1 Lemmy The Bat pada tahun 2030?
Jika Lemmy The Bat berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Lemmy The Bat berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:00 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Lemmy The Bat

LBAI USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek LBAI dengan leveraj. Terokai LBAI dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Lemmy The Bat (LBAI) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Lemmy The Bat langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
LBAI/USDT
$0.00000575
$0.00000575
+1.05%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04327

$0.1261

$0.00006229

$0.0000362

$0.12801

$0.03840

$0.0000000049991

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LBAI-ke-USD

Jumlah

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.00000575 USD