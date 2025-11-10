Tokenomik Lemmy The Bat (LBAI)

Tokenomik Lemmy The Bat (LBAI)

Lihat cerapan utama tentang Lemmy The Bat (LBAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:05:46 (UTC+8)
USD

Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lemmy The Bat (LBAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 408.48K
Jumlah Bekalan:
$ 69.00B
Bekalan Edaran:
$ 69.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 408.48K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00012
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000069696303443
Harga Semasa:
$ 0.00000592
Lemmy The Bat (LBAI) Maklumat

The first bat meme token that will fly with AI.

Laman Web Rasmi:
https://lemmy-lbai.com
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x4ae149fd6059af772b962efac6bf0236872d6940

Tokenomik Lemmy The Bat (LBAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lemmy The Bat (LBAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LBAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LBAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LBAI, terokai LBAI harga langsung token!

Cara Membeli LBAI

Berminat untuk menambah Lemmy The Bat (LBAI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LBAI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Lemmy The Bat (LBAI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LBAI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LBAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LBAI? Halaman ramalan harga LBAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

