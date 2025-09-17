Lagi Mengenai LBC

LBRY Credits Logo

LBRY CreditsHargae(LBC)

1 LBC ke USD Harga Langsung:

$0.00151
$0.00151$0.00151
0.00%1D
USD
LBRY Credits (LBC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:36:04 (UTC+8)

LBRY Credits (LBC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000998
$ 0.000998$ 0.000998
24J Rendah
$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017
24J Tinggi

$ 0.000998
$ 0.000998$ 0.000998

$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017

$ 2.503999948501587
$ 2.503999948501587$ 2.503999948501587

$ 0.000661263114846245
$ 0.000661263114846245$ 0.000661263114846245

0.00%

0.00%

-13.72%

-13.72%

LBRY Credits (LBC) harga masa nyata ialah $ 0.00151. Sepanjang 24 jam yang lalu, LBC didagangkan antara $ 0.000998 rendah dan $ 0.0017 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LBC sepanjang masa ialah $ 2.503999948501587, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000661263114846245.

Dari segi prestasi jangka pendek, LBC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -13.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LBRY Credits (LBC) Maklumat Pasaran

No.2097

$ 987.90K
$ 987.90K$ 987.90K

$ 1.42K
$ 1.42K$ 1.42K

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

654.24M
654.24M 654.24M

1,083,202,000
1,083,202,000 1,083,202,000

767,800,721
767,800,721 767,800,721

60.39%

LBC

Had Pasaran semasa LBRY Credits ialah $ 987.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.42K. Bekalan edaran LBC ialah 654.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 767800721. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.64M.

LBRY Credits (LBC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LBRY Credits hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.000372-19.77%
60 Hari$ +0.000389+34.70%
90 Hari$ +0.000403+36.40%
Perubahan Harga LBRY Credits Hari Ini

Hari ini, LBC mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLBRY Credits

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000372 (-19.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LBRY Credits

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LBC mengalami perubahan sebanyak $ +0.000389 (+34.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LBRY Credits

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000403 (+36.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LBRY Credits (LBC)?

Semak LBRY Creditshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LBRY Credits (LBC)

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

LBRY Credits tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LBRY Credits pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LBC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LBRY Credits di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LBRY Credits anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LBRY Credits Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LBRY Credits (LBC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LBRY Credits (LBC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LBRY Credits.

Semak LBRY Credits ramalan harga sekarang!

Tokenomik LBRY Credits (LBC)

Memahami tokenomik LBRY Credits (LBC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LBC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LBRY Credits (LBC)

Mencari cara membeli LBRY Credits? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LBRY Credits di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LBC kepada Mata Wang Tempatan

1 LBRY Credits(LBC) ke VND
39.73565
1 LBRY Credits(LBC) ke AUD
A$0.0022499
1 LBRY Credits(LBC) ke GBP
0.0011023
1 LBRY Credits(LBC) ke EUR
0.0012684
1 LBRY Credits(LBC) ke USD
$0.00151
1 LBRY Credits(LBC) ke MYR
RM0.006342
1 LBRY Credits(LBC) ke TRY
0.0623026
1 LBRY Credits(LBC) ke JPY
¥0.22046
1 LBRY Credits(LBC) ke ARS
ARS$2.2173142
1 LBRY Credits(LBC) ke RUB
0.125632
1 LBRY Credits(LBC) ke INR
0.1328498
1 LBRY Credits(LBC) ke IDR
Rp24.7540944
1 LBRY Credits(LBC) ke KRW
2.0827581
1 LBRY Credits(LBC) ke PHP
0.0858435
1 LBRY Credits(LBC) ke EGP
￡E.0.0726008
1 LBRY Credits(LBC) ke BRL
R$0.0079879
1 LBRY Credits(LBC) ke CAD
C$0.0020687
1 LBRY Credits(LBC) ke BDT
0.183918
1 LBRY Credits(LBC) ke NGN
2.2570876
1 LBRY Credits(LBC) ke COP
$5.8754855
1 LBRY Credits(LBC) ke ZAR
R.0.0261683
1 LBRY Credits(LBC) ke UAH
0.0621667
1 LBRY Credits(LBC) ke VES
Bs0.2416
1 LBRY Credits(LBC) ke CLP
$1.43299
1 LBRY Credits(LBC) ke PKR
Rs0.4285984
1 LBRY Credits(LBC) ke KZT
0.8170912
1 LBRY Credits(LBC) ke THB
฿0.0478217
1 LBRY Credits(LBC) ke TWD
NT$0.0454359
1 LBRY Credits(LBC) ke AED
د.إ0.0055417
1 LBRY Credits(LBC) ke CHF
Fr0.0011778
1 LBRY Credits(LBC) ke HKD
HK$0.0117478
1 LBRY Credits(LBC) ke AMD
֏0.577424
1 LBRY Credits(LBC) ke MAD
.د.م0.0135447
1 LBRY Credits(LBC) ke MXN
$0.0276028
1 LBRY Credits(LBC) ke SAR
ريال0.0056625
1 LBRY Credits(LBC) ke PLN
0.0054058
1 LBRY Credits(LBC) ke RON
лв0.0064326
1 LBRY Credits(LBC) ke SEK
kr0.0139071
1 LBRY Credits(LBC) ke BGN
лв0.0024915
1 LBRY Credits(LBC) ke HUF
Ft0.4950686
1 LBRY Credits(LBC) ke CZK
0.0309097
1 LBRY Credits(LBC) ke KWD
د.ك0.00045904
1 LBRY Credits(LBC) ke ILS
0.0050283
1 LBRY Credits(LBC) ke AOA
Kz1.3764707
1 LBRY Credits(LBC) ke BHD
.د.ب0.00056927
1 LBRY Credits(LBC) ke BMD
$0.00151
1 LBRY Credits(LBC) ke DKK
kr0.0094828
1 LBRY Credits(LBC) ke HNL
L0.0396073
1 LBRY Credits(LBC) ke MUR
0.0683275
1 LBRY Credits(LBC) ke NAD
$0.0262287
1 LBRY Credits(LBC) ke NOK
kr0.0147225
1 LBRY Credits(LBC) ke NZD
$0.0025066
1 LBRY Credits(LBC) ke PAB
B/.0.00151
1 LBRY Credits(LBC) ke PGK
K0.0063118
1 LBRY Credits(LBC) ke QAR
ر.ق0.0054964
1 LBRY Credits(LBC) ke RSD
дин.0.1489917

LBRY Credits Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LBRY Credits, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LBRY Credits Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LBRY Credits

Berapakah nilai LBRY Credits (LBC) hari ini?
Harga langsung LBC dalam USD ialah 0.00151 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LBC ke USD?
Harga semasa LBC ke USD ialah $ 0.00151. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LBRY Credits?
Had pasaran untuk LBC ialah $ 987.90K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LBC?
Bekalan edaran LBC ialah 654.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LBC?
LBC mencapai harga ATH sebanyak 2.503999948501587 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LBC?
LBC melihat harga ATL sebanyak 0.000661263114846245 USD.
Berapakah jumlah dagangan LBC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LBCialah $ 1.42K USD.
Adakah LBC akan naik lebih tinggi tahun ini?
LBC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LBCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:36:04 (UTC+8)

LBRY Credits (LBC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

