Tokenomik LBRY Credits (LBC)

Lihat cerapan utama tentang LBRY Credits (LBC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

LBRY Credits (LBC) Maklumat

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

Laman Web Rasmi:
https://lbry.com/
Kertas putih:
https://lbry.tech
Peneroka Blok:
https://explorer.lbry.com

LBRY Credits (LBC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LBRY Credits (LBC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 863.59K
$ 863.59K
Jumlah Bekalan:
$ 767.80M
$ 767.80M
Bekalan Edaran:
$ 654.24M
$ 654.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.43M
$ 1.43M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.79
$ 0.79
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000661263114846245
$ 0.000661263114846245
Harga Semasa:
$ 0.00132
$ 0.00132

Tokenomik LBRY Credits (LBC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LBRY Credits (LBC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LBC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LBC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LBC, terokai LBC harga langsung token!

Cara Membeli LBC

Berminat untuk menambah LBRY Credits (LBC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LBC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

LBRY Credits (LBC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LBC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LBC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LBC? Halaman ramalan harga LBC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.