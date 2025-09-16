Lagi Mengenai LBM

Libertum Logo

LibertumHargae(LBM)

1 LBM ke USD Harga Langsung:

$0.01174
$0.01174$0.01174
-15.47%1D
USD
Libertum (LBM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:46:56 (UTC+8)

Libertum (LBM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01163
$ 0.01163$ 0.01163
24J Rendah
$ 0.01405
$ 0.01405$ 0.01405
24J Tinggi

$ 0.01163
$ 0.01163$ 0.01163

$ 0.01405
$ 0.01405$ 0.01405

$ 0.15980706268876774
$ 0.15980706268876774$ 0.15980706268876774

$ 0.009667398419279364
$ 0.009667398419279364$ 0.009667398419279364

-0.09%

-15.47%

-17.79%

-17.79%

Libertum (LBM) harga masa nyata ialah $ 0.01174. Sepanjang 24 jam yang lalu, LBM didagangkan antara $ 0.01163 rendah dan $ 0.01405 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LBM sepanjang masa ialah $ 0.15980706268876774, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.009667398419279364.

Dari segi prestasi jangka pendek, LBM telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -15.47% dalam 24 jam dan -17.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Libertum (LBM) Maklumat Pasaran

No.4178

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 113.52K
$ 113.52K$ 113.52K

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

BASE

Had Pasaran semasa Libertum ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 113.52K. Bekalan edaran LBM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.35M.

Libertum (LBM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Libertum hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0021486-15.47%
30 Hari$ -0.01023-46.57%
60 Hari$ -0.0193-62.18%
90 Hari$ -0.00725-38.18%
Perubahan Harga Libertum Hari Ini

Hari ini, LBM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0021486 (-15.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLibertum

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01023 (-46.57%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Libertum

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LBM mengalami perubahan sebanyak $ -0.0193 (-62.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Libertum

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00725 (-38.18%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Libertum (LBM)?

Semak Libertumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Libertum (LBM)

Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens.

Libertum tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Libertum pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LBM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Libertum di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Libertum anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Libertum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Libertum (LBM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Libertum (LBM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Libertum.

Semak Libertum ramalan harga sekarang!

Tokenomik Libertum (LBM)

Memahami tokenomik Libertum (LBM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LBM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Libertum (LBM)

Mencari cara membeli Libertum? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Libertum di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LBM kepada Mata Wang Tempatan

1 Libertum(LBM) ke VND
308.9381
1 Libertum(LBM) ke AUD
A$0.01761
1 Libertum(LBM) ke GBP
0.0085702
1 Libertum(LBM) ke EUR
0.0098616
1 Libertum(LBM) ke USD
$0.01174
1 Libertum(LBM) ke MYR
RM0.049308
1 Libertum(LBM) ke TRY
0.4845098
1 Libertum(LBM) ke JPY
¥1.71404
1 Libertum(LBM) ke ARS
ARS$17.1636452
1 Libertum(LBM) ke RUB
0.9743026
1 Libertum(LBM) ke INR
1.03312
1 Libertum(LBM) ke IDR
Rp192.4589856
1 Libertum(LBM) ke KRW
16.2154054
1 Libertum(LBM) ke PHP
0.666832
1 Libertum(LBM) ke EGP
￡E.0.5643418
1 Libertum(LBM) ke BRL
R$0.062222
1 Libertum(LBM) ke CAD
C$0.0160838
1 Libertum(LBM) ke BDT
1.429932
1 Libertum(LBM) ke NGN
17.5484824
1 Libertum(LBM) ke COP
$45.859375
1 Libertum(LBM) ke ZAR
R.0.203689
1 Libertum(LBM) ke UAH
0.4833358
1 Libertum(LBM) ke VES
Bs1.8784
1 Libertum(LBM) ke CLP
$11.14126
1 Libertum(LBM) ke PKR
Rs3.3322816
1 Libertum(LBM) ke KZT
6.3527488
1 Libertum(LBM) ke THB
฿0.3718058
1 Libertum(LBM) ke TWD
NT$0.3531392
1 Libertum(LBM) ke AED
د.إ0.0430858
1 Libertum(LBM) ke CHF
Fr0.0091572
1 Libertum(LBM) ke HKD
HK$0.0913372
1 Libertum(LBM) ke AMD
֏4.489376
1 Libertum(LBM) ke MAD
.د.م0.1053078
1 Libertum(LBM) ke MXN
$0.2153116
1 Libertum(LBM) ke SAR
ريال0.044025
1 Libertum(LBM) ke PLN
0.0421466
1 Libertum(LBM) ke RON
лв0.0501298
1 Libertum(LBM) ke SEK
kr0.1083602
1 Libertum(LBM) ke BGN
лв0.019371
1 Libertum(LBM) ke HUF
Ft3.8617556
1 Libertum(LBM) ke CZK
0.2410222
1 Libertum(LBM) ke KWD
د.ك0.00356896
1 Libertum(LBM) ke ILS
0.0390942
1 Libertum(LBM) ke AOA
Kz10.7018318
1 Libertum(LBM) ke BHD
.د.ب0.00442598
1 Libertum(LBM) ke BMD
$0.01174
1 Libertum(LBM) ke DKK
kr0.073962
1 Libertum(LBM) ke HNL
L0.3079402
1 Libertum(LBM) ke MUR
0.531235
1 Libertum(LBM) ke NAD
$0.2039238
1 Libertum(LBM) ke NOK
kr0.1148172
1 Libertum(LBM) ke NZD
$0.0196058
1 Libertum(LBM) ke PAB
B/.0.01174
1 Libertum(LBM) ke PGK
K0.0490732
1 Libertum(LBM) ke QAR
ر.ق0.0427336
1 Libertum(LBM) ke RSD
дин.1.161673

Libertum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Libertum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Libertum Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Libertum

Berapakah nilai Libertum (LBM) hari ini?
Harga langsung LBM dalam USD ialah 0.01174 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LBM ke USD?
Harga semasa LBM ke USD ialah $ 0.01174. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Libertum?
Had pasaran untuk LBM ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LBM?
Bekalan edaran LBM ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LBM?
LBM mencapai harga ATH sebanyak 0.15980706268876774 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LBM?
LBM melihat harga ATL sebanyak 0.009667398419279364 USD.
Berapakah jumlah dagangan LBM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LBMialah $ 113.52K USD.
Adakah LBM akan naik lebih tinggi tahun ini?
LBM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LBMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:46:56 (UTC+8)

Libertum (LBM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LBM-ke-USD

Jumlah

LBM
LBM
USD
USD

1 LBM = 0.01174 USD

Berdagang LBM

LBMUSDT
$0.01174
$0.01174$0.01174
-15.47%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan