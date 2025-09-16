Apakah itu LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LightningBitcoin (LBTC1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LightningBitcoin (LBTC1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LightningBitcoin.

Tokenomik LightningBitcoin (LBTC1)

Memahami tokenomik LightningBitcoin (LBTC1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LBTC1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LightningBitcoin (LBTC1)

LBTC1 kepada Mata Wang Tempatan

LightningBitcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LightningBitcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LightningBitcoin Berapakah nilai LightningBitcoin (LBTC1) hari ini? Harga langsung LBTC1 dalam USD ialah 0.05654 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LBTC1 ke USD? $ 0.05654 . Lihat Harga semasa LBTC1 ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LightningBitcoin? Had pasaran untuk LBTC1 ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LBTC1? Bekalan edaran LBTC1 ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LBTC1? LBTC1 mencapai harga ATH sebanyak 1,037.530029296875 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LBTC1? LBTC1 melihat harga ATL sebanyak 0.05135513457072038 USD . Berapakah jumlah dagangan LBTC1? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LBTC1ialah $ 55.25K USD . Adakah LBTC1 akan naik lebih tinggi tahun ini? LBTC1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LBTC1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

LightningBitcoin (LBTC1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

