Lagi Mengenai LBTC1

Maklumat Harga LBTC1

Kertas putih LBTC1

Laman Web Rasmi LBTC1

Tokenomik LBTC1

Ramalan Harga LBTC1

Sejarah LBTC1

LBTC1 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LBTC1-ke-Fiat

LBTC1 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

LightningBitcoin Logo

LightningBitcoinHargae(LBTC1)

1 LBTC1 ke USD Harga Langsung:

$0.05652
$0.05652$0.05652
-12.04%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:46:01 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05648
$ 0.05648$ 0.05648
24J Rendah
$ 0.06618
$ 0.06618$ 0.06618
24J Tinggi

$ 0.05648
$ 0.05648$ 0.05648

$ 0.06618
$ 0.06618$ 0.06618

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

0.00%

-12.04%

-6.27%

-6.27%

LightningBitcoin (LBTC1) harga masa nyata ialah $ 0.05654. Sepanjang 24 jam yang lalu, LBTC1 didagangkan antara $ 0.05648 rendah dan $ 0.06618 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LBTC1 sepanjang masa ialah $ 1,037.530029296875, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05135513457072038.

Dari segi prestasi jangka pendek, LBTC1 telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -12.04% dalam 24 jam dan -6.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LightningBitcoin (LBTC1) Maklumat Pasaran

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.25K
$ 55.25K$ 55.25K

$ 422.12K
$ 422.12K$ 422.12K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

Had Pasaran semasa LightningBitcoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.25K. Bekalan edaran LBTC1 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 7465926. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 422.12K.

LightningBitcoin (LBTC1) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LightningBitcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0077365-12.04%
30 Hari$ -0.03288-36.78%
60 Hari$ -0.00976-14.73%
90 Hari$ -0.02727-32.54%
Perubahan Harga LightningBitcoin Hari Ini

Hari ini, LBTC1 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0077365 (-12.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLightningBitcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.03288 (-36.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LightningBitcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LBTC1 mengalami perubahan sebanyak $ -0.00976 (-14.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LightningBitcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02727 (-32.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LightningBitcoin (LBTC1)?

Semak LightningBitcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LightningBitcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LBTC1 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LightningBitcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LightningBitcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LightningBitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LightningBitcoin (LBTC1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LightningBitcoin (LBTC1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LightningBitcoin.

Semak LightningBitcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik LightningBitcoin (LBTC1)

Memahami tokenomik LightningBitcoin (LBTC1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LBTC1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LightningBitcoin (LBTC1)

Mencari cara membeli LightningBitcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LightningBitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LBTC1 kepada Mata Wang Tempatan

1 LightningBitcoin(LBTC1) ke VND
1,487.8501
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke AUD
A$0.0842446
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke GBP
0.0412742
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke EUR
0.0474936
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke USD
$0.05654
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke MYR
RM0.237468
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke TRY
2.3339712
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke JPY
¥8.25484
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke ARS
ARS$82.6603492
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke RUB
4.7029972
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke INR
4.9766508
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke IDR
Rp926.8850976
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke KRW
78.0936134
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke PHP
3.2148644
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke EGP
￡E.2.7178778
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke BRL
R$0.299662
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke CAD
C$0.0774598
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke BDT
6.886572
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke NGN
84.5137304
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke COP
$219.999967
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke ZAR
R.0.9826652
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke UAH
2.3277518
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke VES
Bs9.0464
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke CLP
$53.65646
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke PKR
Rs16.0483136
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke KZT
30.5949248
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke THB
฿1.7940142
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke TWD
NT$1.7035502
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke AED
د.إ0.2075018
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke CHF
Fr0.0441012
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke HKD
HK$0.4398812
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke AMD
֏21.620896
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke MAD
.د.م0.5071638
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke MXN
$1.0358128
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke SAR
ريال0.212025
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke PLN
0.2029786
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke RON
лв0.2414258
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke SEK
kr0.5224296
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke BGN
лв0.093291
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke HUF
Ft18.6169258
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke CZK
1.1613316
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke KWD
د.ك0.0172447
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke ILS
0.1882782
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke AOA
Kz51.5401678
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke BHD
.د.ب0.02131558
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke BMD
$0.05654
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke DKK
kr0.356202
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke HNL
L1.4830442
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke MUR
2.558435
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke NAD
$0.9820998
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke NOK
kr0.5529612
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke NZD
$0.0944218
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke PAB
B/.0.05654
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke PGK
K0.2363372
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke QAR
ر.ق0.2058056
1 LightningBitcoin(LBTC1) ke RSD
дин.5.5968946

LightningBitcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LightningBitcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LightningBitcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LightningBitcoin

Berapakah nilai LightningBitcoin (LBTC1) hari ini?
Harga langsung LBTC1 dalam USD ialah 0.05654 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LBTC1 ke USD?
Harga semasa LBTC1 ke USD ialah $ 0.05654. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LightningBitcoin?
Had pasaran untuk LBTC1 ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LBTC1?
Bekalan edaran LBTC1 ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LBTC1?
LBTC1 mencapai harga ATH sebanyak 1,037.530029296875 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LBTC1?
LBTC1 melihat harga ATL sebanyak 0.05135513457072038 USD.
Berapakah jumlah dagangan LBTC1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LBTC1ialah $ 55.25K USD.
Adakah LBTC1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
LBTC1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LBTC1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:46:01 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LBTC1-ke-USD

Jumlah

LBTC1
LBTC1
USD
USD

1 LBTC1 = 0.05654 USD

Berdagang LBTC1

LBTC1USDT
$0.05652
$0.05652$0.05652
-11.93%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan