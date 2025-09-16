Lagi Mengenai LCAT

Lion Cat Logo

Lion CatHargae(LCAT)

1 LCAT ke USD Harga Langsung:

+12.44%1D
USD
Lion Cat (LCAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:47:23 (UTC+8)

Lion Cat (LCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

0.00%

+12.44%

+2.38%

+2.38%

Lion Cat (LCAT) harga masa nyata ialah $ 0.01202. Sepanjang 24 jam yang lalu, LCAT didagangkan antara $ 0.01047 rendah dan $ 0.01396 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LCAT sepanjang masa ialah $ 0.09781720228048008, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.009656851099097093.

Dari segi prestasi jangka pendek, LCAT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +12.44% dalam 24 jam dan +2.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lion Cat (LCAT) Maklumat Pasaran

No.1436

82.37%

BSC

Had Pasaran semasa Lion Cat ialah $ 5.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 21.81K. Bekalan edaran LCAT ialah 494.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 600000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.21M.

Lion Cat (LCAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lion Cat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0013299+12.44%
30 Hari$ -0.0012-9.08%
60 Hari$ -0.00613-33.78%
90 Hari$ -0.019-61.26%
Perubahan Harga Lion Cat Hari Ini

Hari ini, LCAT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0013299 (+12.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLion Cat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0012 (-9.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lion Cat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LCAT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00613 (-33.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lion Cat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.019 (-61.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lion Cat (LCAT)?

Semak Lion Cathalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Lion Cat (LCAT)

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Lion Cat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Lion Cat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LCAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Lion Cat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Lion Cat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Lion Cat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lion Cat (LCAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lion Cat (LCAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lion Cat.

Semak Lion Cat ramalan harga sekarang!

Tokenomik Lion Cat (LCAT)

Memahami tokenomik Lion Cat (LCAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LCAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lion Cat (LCAT)

Mencari cara membeli Lion Cat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Lion Cat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LCAT kepada Mata Wang Tempatan

Lion Cat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lion Cat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Lion Cat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lion Cat

Berapakah nilai Lion Cat (LCAT) hari ini?
Harga langsung LCAT dalam USD ialah 0.01202 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LCAT ke USD?
Harga semasa LCAT ke USD ialah $ 0.01202. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lion Cat?
Had pasaran untuk LCAT ialah $ 5.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LCAT?
Bekalan edaran LCAT ialah 494.25M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LCAT?
LCAT mencapai harga ATH sebanyak 0.09781720228048008 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LCAT?
LCAT melihat harga ATL sebanyak 0.009656851099097093 USD.
Berapakah jumlah dagangan LCAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LCATialah $ 21.81K USD.
Adakah LCAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
LCAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LCATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:47:23 (UTC+8)

