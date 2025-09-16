Lagi Mengenai LDO

Lido DAO (LDO)

1 LDO ke USD Harga Langsung:

$1.1606
$1.1606
-1.40%1D
USD
Lido DAO (LDO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:47:37 (UTC+8)

Lido DAO (LDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.1481
$ 1.1481
24J Rendah
$ 1.1866
$ 1.1866
24J Tinggi

$ 1.1481
$ 1.1481

$ 1.1866
$ 1.1866

$ 18.619755462245035
$ 18.619755462245035

$ 0.4060299707730653
$ 0.4060299707730653

-0.33%

-1.40%

-2.15%

-2.15%

Lido DAO (LDO) harga masa nyata ialah $ 1.1612. Sepanjang 24 jam yang lalu, LDO didagangkan antara $ 1.1481 rendah dan $ 1.1866 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LDO sepanjang masa ialah $ 18.619755462245035, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.4060299707730653.

Dari segi prestasi jangka pendek, LDO telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -1.40% dalam 24 jam dan -2.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lido DAO (LDO) Maklumat Pasaran

No.78

$ 1.04B
$ 1.04B

$ 1.00M
$ 1.00M

$ 1.16B
$ 1.16B

895.80M
895.80M

1,000,000,000
1,000,000,000

0.02%

ETH

Had Pasaran semasa Lido DAO ialah $ 1.04B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.00M. Bekalan edaran LDO ialah 895.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16B.

Lido DAO (LDO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lido DAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.016479-1.40%
30 Hari$ -0.2326-16.69%
60 Hari$ +0.0866+8.05%
90 Hari$ +0.4029+53.13%
Perubahan Harga Lido DAO Hari Ini

Hari ini, LDO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.016479 (-1.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLido DAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2326 (-16.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lido DAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LDO mengalami perubahan sebanyak $ +0.0866 (+8.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lido DAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.4029 (+53.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lido DAO (LDO)?

Semak Lido DAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Lido DAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Lido DAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LDO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Lido DAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Lido DAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Lido DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lido DAO (LDO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lido DAO (LDO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lido DAO.

Semak Lido DAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik Lido DAO (LDO)

Memahami tokenomik Lido DAO (LDO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LDO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lido DAO (LDO)

Mencari cara membeli Lido DAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Lido DAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LDO kepada Mata Wang Tempatan

Kertas putih
Laman Web Lido DAO Rasmi
Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lido DAO

Berapakah nilai Lido DAO (LDO) hari ini?
Harga langsung LDO dalam USD ialah 1.1612 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LDO ke USD?
Harga semasa LDO ke USD ialah $ 1.1612. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lido DAO?
Had pasaran untuk LDO ialah $ 1.04B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LDO?
Bekalan edaran LDO ialah 895.80M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LDO?
LDO mencapai harga ATH sebanyak 18.619755462245035 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LDO?
LDO melihat harga ATL sebanyak 0.4060299707730653 USD.
Berapakah jumlah dagangan LDO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LDOialah $ 1.00M USD.
Adakah LDO akan naik lebih tinggi tahun ini?
LDO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LDOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:47:37 (UTC+8)

$1.1606
