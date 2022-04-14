Tokenomik Lido DAO (LDO)

Tokenomik Lido DAO (LDO)

Lihat cerapan utama tentang Lido DAO (LDO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Lido DAO (LDO) Maklumat

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Laman Web Rasmi:
https://lido.fi/
Kertas putih:
https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p

Lido DAO (LDO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lido DAO (LDO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 895.80M
$ 895.80M$ 895.80M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.34B
$ 1.34B$ 1.34B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 8.115
$ 8.115$ 8.115
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.4060299707730653
$ 0.4060299707730653$ 0.4060299707730653
Harga Semasa:
$ 1.344
$ 1.344$ 1.344

Tokenomik Lido DAO (LDO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lido DAO (LDO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LDO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LDO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LDO, terokai LDO harga langsung token!

Cara Membeli LDO

Berminat untuk menambah Lido DAO (LDO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LDO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Lido DAO (LDO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LDO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LDO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LDO? Halaman ramalan harga LDO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.