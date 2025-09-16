Apakah itu Ledgity (LDY)

Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi).

Tokenomik Ledgity (LDY)

Memahami tokenomik Ledgity (LDY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LDY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Ledgity Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ledgity, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ledgity Berapakah nilai Ledgity (LDY) hari ini? Harga langsung LDY dalam USD ialah 0.0142 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LDY ke USD? $ 0.0142 . Apakah had pasaran Ledgity? Had pasaran untuk LDY ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LDY? Bekalan edaran LDY ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LDY? LDY mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LDY? LDY melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan LDY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LDYialah $ 25.19K USD . Adakah LDY akan naik lebih tinggi tahun ini? LDY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

