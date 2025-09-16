Lagi Mengenai LEE

Love Earn EnjoyHargae(LEE)

$1.54
-0.51%1D
Love Earn Enjoy (LEE) Carta Harga Langsung
Love Earn Enjoy (LEE) Maklumat Harga (USD)

$ 1.537
24J Rendah
24J Tinggi

$ 0.6890666926565885
-0.33%

-0.51%

-1.92%

-1.92%

Love Earn Enjoy (LEE) harga masa nyata ialah $ 1.54. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEE didagangkan antara $ 1.537 rendah dan $ 1.558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEE sepanjang masa ialah $ 3.0259402112229754, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.6890666926565885.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEE telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -0.51% dalam 24 jam dan -1.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Love Earn Enjoy (LEE) Maklumat Pasaran

No.4006

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Love Earn Enjoy ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 200.04K. Bekalan edaran LEE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 7000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.78B.

Love Earn Enjoy (LEE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Love Earn Enjoy hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00789-0.51%
30 Hari$ -0.314-16.94%
60 Hari$ -0.906-37.05%
90 Hari$ -0.905-37.02%
Perubahan Harga Love Earn Enjoy Hari Ini

Hari ini, LEE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00789 (-0.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLove Earn Enjoy

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.314 (-16.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Love Earn Enjoy

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LEE mengalami perubahan sebanyak $ -0.906 (-37.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Love Earn Enjoy

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.905 (-37.02%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Love Earn Enjoy (LEE)?

Semak Love Earn Enjoy halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Love Earn Enjoy (LEE)

Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences.

Love Earn Enjoy tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Love Earn Enjoy pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LEE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Love Earn Enjoy di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Love Earn Enjoy anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Love Earn Enjoy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Love Earn Enjoy (LEE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Love Earn Enjoy (LEE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Love Earn Enjoy.

Semak Love Earn Enjoy ramalan harga sekarang!

Tokenomik Love Earn Enjoy (LEE)

Memahami tokenomik Love Earn Enjoy (LEE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LEE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Love Earn Enjoy (LEE)

Mencari cara membeli Love Earn Enjoy? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Love Earn Enjoy di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LEE kepada Mata Wang Tempatan

Love Earn Enjoy Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Love Earn Enjoy, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Love Earn Enjoy

Berapakah nilai Love Earn Enjoy (LEE) hari ini?
Harga langsung LEE dalam USD ialah 1.54 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LEE ke USD?
Harga semasa LEE ke USD ialah $ 1.54. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Love Earn Enjoy?
Had pasaran untuk LEE ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LEE?
Bekalan edaran LEE ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LEE?
LEE mencapai harga ATH sebanyak 3.0259402112229754 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LEE?
LEE melihat harga ATL sebanyak 0.6890666926565885 USD.
Berapakah jumlah dagangan LEE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LEEialah $ 200.04K USD.
Adakah LEE akan naik lebih tinggi tahun ini?
LEE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LEEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Love Earn Enjoy (LEE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

