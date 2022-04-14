Tokenomik Galileo Protocol (LEOX)

Lihat cerapan utama tentang Galileo Protocol (LEOX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Galileo Protocol (LEOX) Maklumat

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Laman Web Rasmi:
https://www.galileoprotocol.io
Kertas putih:
https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5

Galileo Protocol (LEOX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Galileo Protocol (LEOX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 50.67M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.72M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.93
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.03772499667759367
Harga Semasa:
$ 0.0581
Tokenomik Galileo Protocol (LEOX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Galileo Protocol (LEOX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LEOX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LEOX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LEOX, terokai LEOX harga langsung token!

Cara Membeli LEOX

Berminat untuk menambah Galileo Protocol (LEOX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LEOX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Galileo Protocol (LEOX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga LEOX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

LEOX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LEOX? Halaman ramalan harga LEOX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.