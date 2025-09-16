Lagi Mengenai LF

1 LF ke USD Harga Langsung:

$0.000187
$0.000187
-7.42%1D
USD
LF Labs (LF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:48:14 (UTC+8)

LF Labs (LF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000171
$ 0.000171
24J Rendah
$ 0.000207
$ 0.000207
24J Tinggi

$ 0.000171
$ 0.000171

$ 0.000207
$ 0.000207

$ 0.001315809544845295
$ 0.001315809544845295

$ 0.000153930762786477
$ 0.000153930762786477

+0.53%

-7.42%

+1.08%

+1.08%

LF Labs (LF) harga masa nyata ialah $ 0.000187. Sepanjang 24 jam yang lalu, LF didagangkan antara $ 0.000171 rendah dan $ 0.000207 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LF sepanjang masa ialah $ 0.001315809544845295, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000153930762786477.

Dari segi prestasi jangka pendek, LF telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, -7.42% dalam 24 jam dan +1.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LF Labs (LF) Maklumat Pasaran

No.2428

$ 558.01K
$ 558.01K

$ 167.83K
$ 167.83K

$ 1.87M
$ 1.87M

2.98B
2.98B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

29.83%

2025-01-01 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa LF Labs ialah $ 558.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 167.83K. Bekalan edaran LF ialah 2.98B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.87M.

LF Labs (LF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LF Labs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001499-7.42%
30 Hari$ -0.000168-47.33%
60 Hari$ -0.00057-75.30%
90 Hari$ -0.000375-66.73%
Perubahan Harga LF Labs Hari Ini

Hari ini, LF mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001499 (-7.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLF Labs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000168 (-47.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LF Labs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LF mengalami perubahan sebanyak $ -0.00057 (-75.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LF Labs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000375 (-66.73%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LF Labs (LF)?

Semak LF Labshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LF Labs (LF)

Driving Web3 Growth, Through Strategic Investment and Liquidity Partner. LF Ecosystem: Investment Lab, Wallet, DEX, Market Making

LF Labs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LF Labs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LF ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LF Labs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LF Labs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LF Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LF Labs (LF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LF Labs (LF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LF Labs.

Semak LF Labs ramalan harga sekarang!

Tokenomik LF Labs (LF)

Memahami tokenomik LF Labs (LF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LF Labs (LF)

Mencari cara membeli LF Labs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LF Labs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LF kepada Mata Wang Tempatan

1 LF Labs(LF) ke VND
4.920905
1 LF Labs(LF) ke AUD
A$0.0002805
1 LF Labs(LF) ke GBP
0.00013651
1 LF Labs(LF) ke EUR
0.00015708
1 LF Labs(LF) ke USD
$0.000187
1 LF Labs(LF) ke MYR
RM0.0007854
1 LF Labs(LF) ke TRY
0.00771749
1 LF Labs(LF) ke JPY
¥0.027302
1 LF Labs(LF) ke ARS
ARS$0.27339026
1 LF Labs(LF) ke RUB
0.01551913
1 LF Labs(LF) ke INR
0.016456
1 LF Labs(LF) ke IDR
Rp3.06557328
1 LF Labs(LF) ke KRW
0.25828627
1 LF Labs(LF) ke PHP
0.0106216
1 LF Labs(LF) ke EGP
￡E.0.00898909
1 LF Labs(LF) ke BRL
R$0.0009911
1 LF Labs(LF) ke CAD
C$0.00025619
1 LF Labs(LF) ke BDT
0.0227766
1 LF Labs(LF) ke NGN
0.27952012
1 LF Labs(LF) ke COP
$0.73046875
1 LF Labs(LF) ke ZAR
R.0.00324445
1 LF Labs(LF) ke UAH
0.00769879
1 LF Labs(LF) ke VES
Bs0.02992
1 LF Labs(LF) ke CLP
$0.177463
1 LF Labs(LF) ke PKR
Rs0.05307808
1 LF Labs(LF) ke KZT
0.10118944
1 LF Labs(LF) ke THB
฿0.00592229
1 LF Labs(LF) ke TWD
NT$0.00562496
1 LF Labs(LF) ke AED
د.إ0.00068629
1 LF Labs(LF) ke CHF
Fr0.00014586
1 LF Labs(LF) ke HKD
HK$0.00145486
1 LF Labs(LF) ke AMD
֏0.0715088
1 LF Labs(LF) ke MAD
.د.م0.00167739
1 LF Labs(LF) ke MXN
$0.00342958
1 LF Labs(LF) ke SAR
ريال0.00070125
1 LF Labs(LF) ke PLN
0.00067133
1 LF Labs(LF) ke RON
лв0.00079849
1 LF Labs(LF) ke SEK
kr0.00172601
1 LF Labs(LF) ke BGN
лв0.00030855
1 LF Labs(LF) ke HUF
Ft0.06151178
1 LF Labs(LF) ke CZK
0.00383911
1 LF Labs(LF) ke KWD
د.ك0.000056848
1 LF Labs(LF) ke ILS
0.00062271
1 LF Labs(LF) ke AOA
Kz0.17046359
1 LF Labs(LF) ke BHD
.د.ب0.000070499
1 LF Labs(LF) ke BMD
$0.000187
1 LF Labs(LF) ke DKK
kr0.0011781
1 LF Labs(LF) ke HNL
L0.00490501
1 LF Labs(LF) ke MUR
0.00846175
1 LF Labs(LF) ke NAD
$0.00324819
1 LF Labs(LF) ke NOK
kr0.00182886
1 LF Labs(LF) ke NZD
$0.00031229
1 LF Labs(LF) ke PAB
B/.0.000187
1 LF Labs(LF) ke PGK
K0.00078166
1 LF Labs(LF) ke QAR
ر.ق0.00068068
1 LF Labs(LF) ke RSD
дин.0.01850365

LF Labs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LF Labs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LF Labs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LF Labs

Berapakah nilai LF Labs (LF) hari ini?
Harga langsung LF dalam USD ialah 0.000187 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LF ke USD?
Harga semasa LF ke USD ialah $ 0.000187. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LF Labs?
Had pasaran untuk LF ialah $ 558.01K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LF?
Bekalan edaran LF ialah 2.98B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LF?
LF mencapai harga ATH sebanyak 0.001315809544845295 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LF?
LF melihat harga ATL sebanyak 0.000153930762786477 USD.
Berapakah jumlah dagangan LF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LFialah $ 167.83K USD.
Adakah LF akan naik lebih tinggi tahun ini?
LF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:48:14 (UTC+8)

LF Labs (LF) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LF-ke-USD

Jumlah

LF
LF
USD
USD

1 LF = 0.000187 USD

Berdagang LF

LFUSDT
$0.000187
$0.000187
-7.42%

