Lifeform Harga Hari Ini

Harga langsung Lifeform (LFT) hari ini ialah $ 0.00619, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LFT kepada USD penukaran adalah $ 0.00619 setiap LFT.

Lifeform kini berada pada kedudukan #5604 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 LFT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LFT didagangkan antara $ 0.00619 (rendah) dan $ 0.006191 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5833313380234302, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.005437372504690078.

Dalam prestasi jangka pendek, LFT dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -0.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 20.01K.

Lifeform (LFT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.5604 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.19M$ 6.19M $ 6.19M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Lifeform ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 20.01K. Bekalan edaran LFT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.19M.