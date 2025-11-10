Tokenomik Lifeform (LFT)
Lifeform (LFT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lifeform (LFT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Lifeform (LFT) Maklumat
Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.
Tokenomik Lifeform (LFT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Lifeform (LFT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LFT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LFT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LFT, terokai LFT harga langsung token!
Cara Membeli LFT
Berminat untuk menambah Lifeform (LFT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli LFT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Lifeform (LFT) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga LFT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
LFT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju LFT? Halaman ramalan harga LFT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
