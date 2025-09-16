Lagi Mengenai LGCT

$1.931
-0.03%1D
Legacy Network (LGCT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:59:23 (UTC+8)

Legacy Network (LGCT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.9191
24J Rendah
$ 2.0375
24J Tinggi

-0.23%

-0.03%

-0.23%

-0.23%

Legacy Network (LGCT) harga masa nyata ialah $ 1.9308. Sepanjang 24 jam yang lalu, LGCT didagangkan antara $ 1.9191 rendah dan $ 2.0375 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LGCT sepanjang masa ialah $ 2.1998545114038492, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.7988833348798597.

Dari segi prestasi jangka pendek, LGCT telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan -0.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Legacy Network (LGCT) Maklumat Pasaran

No.232

$ 204.93M
$ 1.49M
$ 579.24M
106.14M
300,000,000
300,000,000
35.37%

BSC

Had Pasaran semasa Legacy Network ialah $ 204.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.49M. Bekalan edaran LGCT ialah 106.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 579.24M.

Legacy Network (LGCT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Legacy Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000579-0.03%
30 Hari$ +0.1701+9.66%
60 Hari$ +0.0196+1.02%
90 Hari$ +0.1107+6.08%
Perubahan Harga Legacy Network Hari Ini

Hari ini, LGCT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000579 (-0.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLegacy Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1701 (+9.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Legacy Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LGCT mengalami perubahan sebanyak $ +0.0196 (+1.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Legacy Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1107 (+6.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Legacy Network (LGCT)?

Semak Legacy Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Legacy Network (LGCT)

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Legacy Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Legacy Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LGCT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Legacy Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Legacy Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Legacy Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Legacy Network (LGCT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Legacy Network (LGCT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Legacy Network.

Semak Legacy Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Legacy Network (LGCT)

Memahami tokenomik Legacy Network (LGCT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LGCT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Legacy Network (LGCT)

Mencari cara membeli Legacy Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Legacy Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LGCT kepada Mata Wang Tempatan

1 Legacy Network(LGCT) ke VND
50,809.002
1 Legacy Network(LGCT) ke AUD
A$2.876892
1 Legacy Network(LGCT) ke GBP
1.409484
1 Legacy Network(LGCT) ke EUR
1.621872
1 Legacy Network(LGCT) ke USD
$1.9308
1 Legacy Network(LGCT) ke MYR
RM8.10936
1 Legacy Network(LGCT) ke TRY
79.684116
1 Legacy Network(LGCT) ke JPY
¥281.8968
1 Legacy Network(LGCT) ke ARS
ARS$2,822.790984
1 Legacy Network(LGCT) ke RUB
160.64256
1 Legacy Network(LGCT) ke INR
169.891092
1 Legacy Network(LGCT) ke IDR
Rp31,652.453952
1 Legacy Network(LGCT) ke KRW
2,666.840268
1 Legacy Network(LGCT) ke PHP
109.843212
1 Legacy Network(LGCT) ke EGP
￡E.92.832864
1 Legacy Network(LGCT) ke BRL
R$10.23324
1 Legacy Network(LGCT) ke CAD
C$2.645196
1 Legacy Network(LGCT) ke BDT
235.17144
1 Legacy Network(LGCT) ke NGN
2,886.082608
1 Legacy Network(LGCT) ke COP
$7,512.83934
1 Legacy Network(LGCT) ke ZAR
R.33.49938
1 Legacy Network(LGCT) ke UAH
79.491036
1 Legacy Network(LGCT) ke VES
Bs308.928
1 Legacy Network(LGCT) ke CLP
$1,832.3292
1 Legacy Network(LGCT) ke PKR
Rs548.038272
1 Legacy Network(LGCT) ke KZT
1,044.794496
1 Legacy Network(LGCT) ke THB
฿61.225668
1 Legacy Network(LGCT) ke TWD
NT$58.136388
1 Legacy Network(LGCT) ke AED
د.إ7.086036
1 Legacy Network(LGCT) ke CHF
Fr1.506024
1 Legacy Network(LGCT) ke HKD
HK$15.021624
1 Legacy Network(LGCT) ke AMD
֏738.33792
1 Legacy Network(LGCT) ke MAD
.د.م17.319276
1 Legacy Network(LGCT) ke MXN
$35.352948
1 Legacy Network(LGCT) ke SAR
ريال7.2405
1 Legacy Network(LGCT) ke PLN
6.912264
1 Legacy Network(LGCT) ke RON
лв8.244516
1 Legacy Network(LGCT) ke SEK
kr17.840592
1 Legacy Network(LGCT) ke BGN
лв3.18582
1 Legacy Network(LGCT) ke HUF
Ft634.904964
1 Legacy Network(LGCT) ke CZK
39.620016
1 Legacy Network(LGCT) ke KWD
د.ك0.588894
1 Legacy Network(LGCT) ke ILS
6.429564
1 Legacy Network(LGCT) ke AOA
Kz1,760.059356
1 Legacy Network(LGCT) ke BHD
.د.ب0.7259808
1 Legacy Network(LGCT) ke BMD
$1.9308
1 Legacy Network(LGCT) ke DKK
kr12.16404
1 Legacy Network(LGCT) ke HNL
L50.644884
1 Legacy Network(LGCT) ke MUR
87.3687
1 Legacy Network(LGCT) ke NAD
$33.537996
1 Legacy Network(LGCT) ke NOK
kr18.863916
1 Legacy Network(LGCT) ke NZD
$3.224436
1 Legacy Network(LGCT) ke PAB
B/.1.9308
1 Legacy Network(LGCT) ke PGK
K8.070744
1 Legacy Network(LGCT) ke QAR
ر.ق7.028112
1 Legacy Network(LGCT) ke RSD
дин.190.95612

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Legacy Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Legacy Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Legacy Network

Berapakah nilai Legacy Network (LGCT) hari ini?
Harga langsung LGCT dalam USD ialah 1.9308 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LGCT ke USD?
Harga semasa LGCT ke USD ialah $ 1.9308. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Legacy Network?
Had pasaran untuk LGCT ialah $ 204.93M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LGCT?
Bekalan edaran LGCT ialah 106.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LGCT?
LGCT mencapai harga ATH sebanyak 2.1998545114038492 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LGCT?
LGCT melihat harga ATL sebanyak 0.7988833348798597 USD.
Berapakah jumlah dagangan LGCT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LGCTialah $ 1.49M USD.
Adakah LGCT akan naik lebih tinggi tahun ini?
LGCT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LGCTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:59:23 (UTC+8)

Legacy Network (LGCT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

