Torch of Liberty (LIBERTY)

1 LIBERTY ke USD Harga Langsung:

$0.07285
$0.07285
-12.02%1D
USD
Torch of Liberty (LIBERTY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:48:21 (UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07243
$ 0.07243
24J Rendah
$ 0.08358
$ 0.08358
24J Tinggi

$ 0.07243
$ 0.07243

$ 0.08358
$ 0.08358

$ 0.14452529982945186
$ 0.14452529982945186

$ 0.014208785126696658
$ 0.014208785126696658

-0.22%

-12.02%

-15.83%

-15.83%

Torch of Liberty (LIBERTY) harga masa nyata ialah $ 0.07285. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIBERTY didagangkan antara $ 0.07243 rendah dan $ 0.08358 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIBERTY sepanjang masa ialah $ 0.14452529982945186, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.014208785126696658.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIBERTY telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, -12.02% dalam 24 jam dan -15.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Torch of Liberty (LIBERTY) Maklumat Pasaran

No.431

$ 72.85M
$ 72.85M

$ 54.84K
$ 54.84K

$ 72.85M
$ 72.85M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

BSC

Had Pasaran semasa Torch of Liberty ialah $ 72.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.84K. Bekalan edaran LIBERTY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.85M.

Torch of Liberty (LIBERTY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Torch of Liberty hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0099529-12.02%
30 Hari$ -0.05928-44.87%
60 Hari$ -0.01472-16.81%
90 Hari$ +0.03044+71.77%
Perubahan Harga Torch of Liberty Hari Ini

Hari ini, LIBERTY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0099529 (-12.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTorch of Liberty

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.05928 (-44.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Torch of Liberty

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LIBERTY mengalami perubahan sebanyak $ -0.01472 (-16.81%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Torch of Liberty

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03044 (+71.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Torch of Liberty (LIBERTY)?

Semak Torch of Libertyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Torch of Liberty (LIBERTY)

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Torch of Liberty tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Torch of Liberty pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LIBERTY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Torch of Liberty di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Torch of Liberty anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Torch of Liberty Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Torch of Liberty (LIBERTY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Torch of Liberty (LIBERTY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Torch of Liberty.

Semak Torch of Liberty ramalan harga sekarang!

Tokenomik Torch of Liberty (LIBERTY)

Memahami tokenomik Torch of Liberty (LIBERTY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LIBERTY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Torch of Liberty (LIBERTY)

Mencari cara membeli Torch of Liberty? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Torch of Liberty di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LIBERTY kepada Mata Wang Tempatan

1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke VND
1,917.04775
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke AUD
A$0.109275
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke GBP
0.0531805
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke EUR
0.061194
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke USD
$0.07285
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke MYR
RM0.30597
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke TRY
3.0065195
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke JPY
¥10.6361
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke ARS
ARS$106.505243
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke RUB
6.0458215
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke INR
6.4108
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke IDR
Rp1,194.262104
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke KRW
100.6211485
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke PHP
4.13788
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke EGP
￡E.3.5018995
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke BRL
R$0.386105
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke CAD
C$0.0998045
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke BDT
8.87313
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke NGN
108.893266
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke COP
$284.5703125
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke ZAR
R.1.2639475
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke UAH
2.9992345
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke VES
Bs11.656
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke CLP
$69.13465
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke PKR
Rs20.677744
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke KZT
39.420592
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke THB
฿2.3071595
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke TWD
NT$2.191328
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke AED
د.إ0.2673595
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke CHF
Fr0.056823
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke HKD
HK$0.566773
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke AMD
֏27.85784
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke MAD
.د.م0.6534645
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke MXN
$1.336069
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke SAR
ريال0.2731875
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke PLN
0.2615315
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke RON
лв0.3110695
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke SEK
kr0.6724055
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke BGN
лв0.1202025
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke HUF
Ft23.963279
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke CZK
1.4956105
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke KWD
د.ك0.0221464
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke ILS
0.2425905
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke AOA
Kz66.4078745
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke BHD
.د.ب0.02746445
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke BMD
$0.07285
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke DKK
kr0.458955
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke HNL
L1.9108555
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke MUR
3.2964625
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke NAD
$1.2654045
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke NOK
kr0.712473
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke NZD
$0.1216595
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke PAB
B/.0.07285
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke PGK
K0.304513
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke QAR
ر.ق0.265174
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ke RSD
дин.7.2085075

Torch of Liberty Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Torch of Liberty, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Torch of Liberty Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Torch of Liberty

Berapakah nilai Torch of Liberty (LIBERTY) hari ini?
Harga langsung LIBERTY dalam USD ialah 0.07285 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LIBERTY ke USD?
Harga semasa LIBERTY ke USD ialah $ 0.07285. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Torch of Liberty?
Had pasaran untuk LIBERTY ialah $ 72.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LIBERTY?
Bekalan edaran LIBERTY ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LIBERTY?
LIBERTY mencapai harga ATH sebanyak 0.14452529982945186 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LIBERTY?
LIBERTY melihat harga ATL sebanyak 0.014208785126696658 USD.
Berapakah jumlah dagangan LIBERTY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LIBERTYialah $ 54.84K USD.
Adakah LIBERTY akan naik lebih tinggi tahun ini?
LIBERTY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LIBERTYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:48:21 (UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LIBERTY-ke-USD

Jumlah

LIBERTY
LIBERTY
USD
USD

1 LIBERTY = 0.07285 USD

Berdagang LIBERTY

LIBERTYUSD1
$0.07279
$0.07279
-13.12%
LIBERTYUSDT
$0.07285
$0.07285
-12.07%

