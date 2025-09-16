Lagi Mengenai LIF3

LIF3 Logo

LIF3Hargae(LIF3)

1 LIF3 ke USD Harga Langsung:

$0.016127
$0.016127$0.016127
+1.90%1D
USD
LIF3 (LIF3) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:48:27 (UTC+8)

LIF3 (LIF3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.015717
$ 0.015717$ 0.015717
24J Rendah
$ 0.016341
$ 0.016341$ 0.016341
24J Tinggi

$ 0.015717
$ 0.015717$ 0.015717

$ 0.016341
$ 0.016341$ 0.016341

$ 0.6194009725902462
$ 0.6194009725902462$ 0.6194009725902462

$ 0.001446420316029474
$ 0.001446420316029474$ 0.001446420316029474

-0.08%

+1.90%

-14.89%

-14.89%

LIF3 (LIF3) harga masa nyata ialah $ 0.016124. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIF3 didagangkan antara $ 0.015717 rendah dan $ 0.016341 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIF3 sepanjang masa ialah $ 0.6194009725902462, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001446420316029474.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIF3 telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +1.90% dalam 24 jam dan -14.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LIF3 (LIF3) Maklumat Pasaran

No.3756

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 202.47K
$ 202.47K$ 202.47K

$ 143.32M
$ 143.32M$ 143.32M

0.00
0.00 0.00

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa LIF3 ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 202.47K. Bekalan edaran LIF3 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 8888888888. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 143.32M.

LIF3 (LIF3) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LIF3 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003007+1.90%
30 Hari$ +0.003346+26.18%
60 Hari$ +0.012472+341.51%
90 Hari$ +0.014075+686.92%
Perubahan Harga LIF3 Hari Ini

Hari ini, LIF3 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0003007 (+1.90%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLIF3

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.003346 (+26.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LIF3

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LIF3 mengalami perubahan sebanyak $ +0.012472 (+341.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LIF3

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.014075 (+686.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LIF3 (LIF3)?

Semak LIF3halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LIF3 (LIF3)

Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles.

LIF3 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LIF3 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LIF3 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LIF3 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LIF3 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LIF3 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LIF3 (LIF3) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LIF3 (LIF3) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LIF3.

Semak LIF3 ramalan harga sekarang!

Tokenomik LIF3 (LIF3)

Memahami tokenomik LIF3 (LIF3) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LIF3 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LIF3 (LIF3)

Mencari cara membeli LIF3? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LIF3 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LIF3 kepada Mata Wang Tempatan

1 LIF3(LIF3) ke VND
424.30306
1 LIF3(LIF3) ke AUD
A$0.024186
1 LIF3(LIF3) ke GBP
0.01177052
1 LIF3(LIF3) ke EUR
0.01354416
1 LIF3(LIF3) ke USD
$0.016124
1 LIF3(LIF3) ke MYR
RM0.0677208
1 LIF3(LIF3) ke TRY
0.66543748
1 LIF3(LIF3) ke JPY
¥2.354104
1 LIF3(LIF3) ke ARS
ARS$23.57296552
1 LIF3(LIF3) ke RUB
1.33813076
1 LIF3(LIF3) ke INR
1.418912
1 LIF3(LIF3) ke IDR
Rp264.32782656
1 LIF3(LIF3) ke KRW
22.27063004
1 LIF3(LIF3) ke PHP
0.9158432
1 LIF3(LIF3) ke EGP
￡E.0.77508068
1 LIF3(LIF3) ke BRL
R$0.0854572
1 LIF3(LIF3) ke CAD
C$0.02208988
1 LIF3(LIF3) ke BDT
1.9639032
1 LIF3(LIF3) ke NGN
24.10151024
1 LIF3(LIF3) ke COP
$62.984375
1 LIF3(LIF3) ke ZAR
R.0.2797514
1 LIF3(LIF3) ke UAH
0.66382508
1 LIF3(LIF3) ke VES
Bs2.57984
1 LIF3(LIF3) ke CLP
$15.301676
1 LIF3(LIF3) ke PKR
Rs4.57663616
1 LIF3(LIF3) ke KZT
8.72501888
1 LIF3(LIF3) ke THB
฿0.51064708
1 LIF3(LIF3) ke TWD
NT$0.48500992
1 LIF3(LIF3) ke AED
د.إ0.05917508
1 LIF3(LIF3) ke CHF
Fr0.01257672
1 LIF3(LIF3) ke HKD
HK$0.12544472
1 LIF3(LIF3) ke AMD
֏6.1658176
1 LIF3(LIF3) ke MAD
.د.م0.14463228
1 LIF3(LIF3) ke MXN
$0.29571416
1 LIF3(LIF3) ke SAR
ريال0.060465
1 LIF3(LIF3) ke PLN
0.05788516
1 LIF3(LIF3) ke RON
лв0.06884948
1 LIF3(LIF3) ke SEK
kr0.14882452
1 LIF3(LIF3) ke BGN
лв0.0266046
1 LIF3(LIF3) ke HUF
Ft5.30382856
1 LIF3(LIF3) ke CZK
0.33102572
1 LIF3(LIF3) ke KWD
د.ك0.004901696
1 LIF3(LIF3) ke ILS
0.05369292
1 LIF3(LIF3) ke AOA
Kz14.69815468
1 LIF3(LIF3) ke BHD
.د.ب0.006078748
1 LIF3(LIF3) ke BMD
$0.016124
1 LIF3(LIF3) ke DKK
kr0.1015812
1 LIF3(LIF3) ke HNL
L0.42293252
1 LIF3(LIF3) ke MUR
0.729611
1 LIF3(LIF3) ke NAD
$0.28007388
1 LIF3(LIF3) ke NOK
kr0.15769272
1 LIF3(LIF3) ke NZD
$0.02692708
1 LIF3(LIF3) ke PAB
B/.0.016124
1 LIF3(LIF3) ke PGK
K0.06739832
1 LIF3(LIF3) ke QAR
ر.ق0.05869136
1 LIF3(LIF3) ke RSD
дин.1.5954698

LIF3 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LIF3, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LIF3 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LIF3

Berapakah nilai LIF3 (LIF3) hari ini?
Harga langsung LIF3 dalam USD ialah 0.016124 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LIF3 ke USD?
Harga semasa LIF3 ke USD ialah $ 0.016124. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LIF3?
Had pasaran untuk LIF3 ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LIF3?
Bekalan edaran LIF3 ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LIF3?
LIF3 mencapai harga ATH sebanyak 0.6194009725902462 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LIF3?
LIF3 melihat harga ATL sebanyak 0.001446420316029474 USD.
Berapakah jumlah dagangan LIF3?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LIF3ialah $ 202.47K USD.
Adakah LIF3 akan naik lebih tinggi tahun ini?
LIF3 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LIF3ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:48:27 (UTC+8)

LIF3 (LIF3) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

